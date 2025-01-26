產業追蹤／AI大躍進 扮產業升級引擎

人工智慧（AI）正在重塑全球產業格局。顧能（Gartner）預測，2024年全球AI市場規模將達2,400億美元，並以年均20%以上複合成長率擴張。麥肯錫預測，到2030年，70%的企業將至少採用一項AI技術，而AI應用將為全球經濟帶來高達13兆美元的成長。

全球AI產業價值鏈由基礎研究、運算資源、核心技術開發、數據處理與應用服務等多個層面構成，各環節緊密聯繫，形成高度整合的生態系。本文聚焦AI技術三大核心基石（算力、算法與數據），探討其三階段發展路徑與國際市場預測，為投資者與決策者提供深刻洞察。

全球AI產業價值鏈的規模與特性

一、全球AI產業價值鏈的核心與發展趨勢。AI產業價值鏈分三大核心層次：運算資源、核心技術及應用與服務。每個層次均具有獨特的市場潛力與挑戰，是技術推進與資本投入的焦點。1.運算資源：AI基礎設施的支柱。運算資源是支撐AI運行的關鍵基礎設施，涵蓋數據儲存、處理與分析功能。微軟、Google和AWS等提供的大規模計算平台已成為全球AI技術的核心支撐。根據貝恩公司數據，未來三年內全球AI硬體與軟體市場將以每年40%至55%速度成長，到2027年市場規模將達7,800億至9,900億美元。強大的運算資源將驅動AI技術的發展，但其高昂的基建投入與能源消耗也帶來挑戰。

2.核心技術：技術創新的競爭焦點。核心技術包括機器學習、深度學習、自然語言處理（NLP）和電腦視覺等，是AI技術價值鏈的技術中樞。例如輝達在GPU技術的領先優勢，使其成為AI訓練與運行的首選平台之一。OpenAI的生成式AI技術（如GPT-4）通過突破性的大型語言模型（LLMs）技術，重塑內容生成和自動化服務的應用場景。國際數據公司（IDC）報告指出，核心技術研發市場的複合年成長率（CAGR）在2024至2030年將超過22%。

3.應用與服務：AI價值鏈的終端市場。應用與服務層涵蓋AI技術在金融、醫療、零售及智慧製造等多領域落地。PwC報告指出，到2030年，AI應用將創造15.7兆美元的全球市場價值，對全球GDP成長貢獻14%。這些應用為企業帶來經濟效益，也能解決社會問題。特斯拉的自動駕駛技術就是典範，依賴深度學習和邊緣運算，透過實時處理感測器與攝像頭數據，在智慧交通領域取得革命性進展。

AI技術發展可分三個關鍵階段：核心技術突破、應用擴展與商業化，以及智慧化與普及化。這些階段的技術進步相互依存，形成AI產業發展的動態循環。

第一階段：核心技術突破，核心技術突破是AI技術發展的基石。此階段關鍵在於提升數據處理能力、算法優化及基礎設施的建設。如Google DeepMind的AlphaFold解決蛋白質折疊問題，標誌AI在科學研究中的應用邁上新台階。IDC指出，LLMs和生成式AI的技術進步，使AI技術應用潛力倍增。

第二階段：應用擴展與商業化。隨著核心技術逐漸成熟，AI進入應用擴展與商業化階段。此階段重點在於針對特定行業進行技術定製化開發。多模態AI系統正結合文字、圖像與語音數據，拓展娛樂、設計及醫療等多領域應用場景。特斯拉自動駕駛系統的商業化應用，顯示邊緣AI與分散式運算技術在智慧交通中的潛力。而生成式AI的應用正迅速擴展至內容創作、設計與遊戲產業，為多元市場創造增長動能。

第三階段：智慧化與普及化。到2030年以後，AI技術將進一步走向智慧化與普及化。通用AGI的出現，將賦予AI類似人類的認知能力，實現更廣泛的應用場景。根據世界經濟論壇（WEF）數據，AI與6G技術的結合，將推動智慧城市與智慧醫療發展，並創造新的經濟成長點。

AI正在重塑全球經濟與社會的運作方式。從基礎技術突破到應用層面拓展，再到智慧化的普及化，每一步都展現AI對產業價值鏈的深刻影響力。然而，AI數據隱私、倫理偏見和監管框架的完善，成為技術推進過程中的關鍵議題。國家政策制定者、企業領導者和投資者須通力合作，在推動技術創新與應用拓展的同時，建立健全的監管機制，確保技術發展的透明性和公平性。

展望未來，AI不僅是技術，更是社會與經濟革命。不僅將成為推動全球產業升級的核心引擎，也將帶領人類進入更智慧、高效率且可持續的未來。只有在技術創新與社會責任間找到平衡，才能真正釋放AI的潛力，實現全球經濟與人類福祉的雙贏。（作者是商研院經營模式創新研究所副所長兼人工智慧應用服務中心主任）