永鑫能源辦「永續重鑫國際風土食魚營隊」培養國際視野

培養國際視野與在地情感，永鑫能源攜手農業部青年回鄉行動獎勵計畫青年團隊，共同主辦為期三天的「永續重鑫國際風土食魚營隊」。此次營隊以國際與風土教育為主題，結合當地漁業文化及國際學習元素，希望帶領學員深入了解故鄉土地的同時，促進跨國文化交流。

彰化縣芳苑鄉位於台灣中部，因其獨特的潮間帶環境及養殖漁業發展而聞名。當地盛產蚵、文蛤等海產，形成深具特色的在地漁業文化，近年來因應國際環境趨勢，再生能源產業蓬勃發展，芳苑得天獨厚的環境，也有利再生能源的推行。

農業部青年行動獎勵計畫的青年李佳砡，為讓在地學生了解家鄉及再生能源，透過辦理營隊結合風土、食魚還有再生能源的議題，為在地學子甚至在地漁業從業人員，可以了解到自家的家鄉議題，此外營隊更結合了國際學生，使在地與國際進行交流、激盪。

此活動與永鑫能源合作，由永鑫能源主辦，與彰化縣芳苑鄉王功國小、彰化縣養殖漁業發展協會、士林電機廠、動能機電工程、陽光花園科技與環台水泥製品，以及青年團隊，各界共同舉辦「114年王功國小與國際生3天寒假國際營隊-永續重鑫國際風土食魚營隊」，於1月22日至24日正式啟動。

此次營隊以國際教育與風土教育為主題，結合當地漁業文化及國際學習元素，希望帶領學員深入了解故鄉土地的同時，也促進跨國文化交流。營隊不僅邀請來自不同國家的國際學生共同參與，還帶領學員走進芳苑的漁業生態，實地體驗當地的風土文化，並學習國際交流及再生能源課程。

學員們與來自世界各地的學伴，一同分享彼此的故鄉故事及所知的能源使用方式，透過多元文化的交流，拓展視野，增進對在地文化的了解及認同感。

永鑫能源秉持企業社會責任(CSR)核心價值，致力於推動教育與文化交流，並關注社區發展與在地價值。此次合作對象，為來自農業部青年回鄉行動獎勵計畫孵育的青年團隊。

這些年輕人透過該計畫回鄉發揮所學，與社區及企業共同規劃營隊，實現三贏合作模式：社區的文化與資源得到有效運用，企業在實踐社會責任的同時助力在地發展，年輕人則能為地方注入創新與活力。

此次活動特別強調國際與雙語教育，增進學員跨文化的交流與理解；透過風土體驗課程，學員將深入了解當地漁業與文化，並增強在地認同感。

學員們與國際學生一同合作，促進文化理解與全球視野，在三天的營隊活動結束後，學員共同進行成果報告，分享這三天在芳苑王功的所見所聞，學員各自分享所看到的挖蚵體驗、社區的文化探討及長輩的交流，還有再生能源課程的學習，透過事前溝通訓練，流暢的跟大家分享。