日本沖繩經濟勞動委員會組團參訪彰化現代化畜牧場
「日本沖繩縣議會經濟勞動委員會」24日由縣議會議長新垣淑豊率團，前來彰化縣「立富畜牧場」參訪，取經畜牧產業廢水處理、科技飼養及動物防疫上的現代化成果，也了解到台灣畜牧產業的驚人實力。
參訪團由經濟勞動委員會委員長新垣淑豊，帶領9位同行委員及2位議會事務局代表，與我國農業部國際事務司技正柯少雄、農業部畜產試驗所副研究員萬添春、賴佑宜、外交部長林佳龍台中辦公室特助張益超特助等人陪同。
彰化縣政府參議柯呈枋、二林鎮長蔡詩傑、豐田里長吳朝章、彰化縣合興農畜牧生產合作社理事主席劉芸富、經理莊登科共同進行台日雙方的畜牧產業實地走訪與交流。
交流中也彼此分享產業意見，並相互學習對方的優勢，希望促成台日雙方的畜牧產業跨國合作。
此次參訪對象「彰化縣立富畜牧場」，為我國近年來最先進的現代化豬隻畜牧場，不僅透過一系列現代化養殖設備的引進與整合，大幅降低產業人力成本及能源耗損，並提高動物的存活率及福利待遇。
畜牧場更深耕校園食農教育，降低外界對傳統畜牧業的刻板印象，在綠能永續、淨零減碳、動物福利等領域均有亮眼的表現，並獲邀至國外進行整廠輸出的投資，儼然成為我國在全球畜牧產業上的標竿楷模。
立富畜牧場負責人劉芸富表示：「感謝農業部和外交部長期以來對畜牧產業的支持與愛護。台灣和日本，特別是沖繩，長期以來雙邊交流和關係非常密切。我們是民主聯盟、也是民主供應鏈的堅實盟友。希望將來有機會，日本也能支持台灣加入CPTPP，讓我們一起共榮共好！」
劉芸富說，未來台日雙方共同面對氣候變遷、動物防疫、豬肉進出口管理等問題，台灣養豬業現在正以更專業、現代化的方式迎接未來挑戰，不僅朝著永續經營的目標邁進，也要讓消費者能安心享用到更高品質的優質豬肉產品。
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