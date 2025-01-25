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SCFI運價指數連三跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
運價指數連三跌。路透
運價指數連三跌。路透

運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（24）日封關，運價表現如市場預期一樣下滑，下跌85.37點至2,045.45點，周跌幅4%；受到華人下周開始過農曆年假期影響，出口貨量降到低點，全球主要四大貨櫃輪航線運價都走低。

國內知名大型物流業者分析，農曆年後亞洲地區各大工廠才剛開始復工，初期貨量都不多，全球貨櫃輪市場運量會繼續處於低檔水位，推估農曆年後2月開始運價會逐周下修，預計運價回檔時間會拉長到3月中下旬。

航運業界認為，年後2月到3月的運價下跌，主要是反應農曆年前趕出貨潮後，年後廠商陸續復工，出貨量減少波及。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,116美元，較前一期下跌116美元，跌幅2.7%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,776美元，較前一期下滑184美元，跌幅3.1%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,147美元，較前一期下跌132美元，周跌幅5.8%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,207美元，較前一期下跌120美元，跌幅3.6%。

指數 貨櫃 農曆年

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