航空業啟動全面大徵才 航空三雄皆有計畫

全球航空業復甦，人力需求看旺，長榮航空（2618）昨（24）日率先宣布新年度擬才計畫，預計招募逾百名地勤新血；星宇航空年後擬招募千名客艙及地勤人才；華航也在評估新年度攬才計畫；航空業以行動宣示看好2025年市場展望。

搶在農曆年前，長榮航空啟動年度地勤招募計畫，釋出逾百名職缺，涵蓋客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類，大學畢業者起薪4.3萬元起。

疫後解封以後，全球各地出國人口數不斷攀升，各大航空需才孔急，因應日益蓬勃的旅運市場需求，國內的華航、長榮航及星宇航空，近兩年來不斷擴大徵才。

法人分析，航空業今年上半年兩大商機浮現，首先受惠兩岸觀光政策放行，兩岸開放是航空業復甦的最後一塊拼圖；其次，「大阪・關西世博會」即將舉行，過去世博會開辦都可以吸引許多觀光客；尤其，今年世博會是在國人喜歡日本舉行，預計前去朝聖的旅客會全面攀升，推升航空業上半年的客運業績成長。

星宇航空因應新機及新航線不斷開航，徵才的動作也相當大，2024年共招募飛行員約90名、客艙組員逾500名、包含機場運務、機務維修人員、及內勤等地勤人員逾500名；2025年預計將交付七架廣體機，預計招募飛行員165名、客艙組員約300名、地勤人員約700名。

華航2024年3月招考機師120人後，2024年進行三次大規模的找人計畫，2024年的4月聯合徵才，招考客服人員、財會人員、資訊工程師及修護員等近百人；2024年5月招考客艙組員逾百人；2024年10月聯合徵才，招考氣象專業、法律、資訊管理、修護等近50人；內部也持續在評估人力，新年度也會宣布徵才計畫。

另外，星宇航空因應新機及新航線不斷開航，徵才的動作也相當大，2024年共招募飛行員約90名、客艙組員逾500名、包含機場運務、機務維修人員、及內勤等地勤人員逾500名；而且2025年預計招募飛行員165名、客艙組員約300名、地勤人員約700名。

華航、長榮航機師人才招募採全年度官網開放歡迎具有飛行經驗的機師直接報名；另外，也歡迎沒有飛行經驗，想要參與培訓機師的人員報考。