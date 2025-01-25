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演唱會商機 催動內需
主計總處昨（24）日表示，2024年GDP飆升至4.3%，且2020~2024年的經濟成長率平均3.63%，優於新加坡的2.9%和南韓的2%。除投資、出口皆報佳音外，巨星演唱會商機和股市上漲的挹注對內需貢獻也大。
主計總處簡任視察王翠華指出，除了投資、出口帶動去年第4季經濟成長之外，五月天、劉德華、阿妹、周杰倫等大咖巨星辦演唱會也帶動民間消費，娛樂消費大幅成長，此外，世界12強棒球觀賽活動也帶動消費，使得2024年第4季民間消費成長1.94％，較預測數增0.29個百分點。
此外，受惠於薪資穩健成長的所得效果，及股市上漲的財富效果，加以歲末節慶激勵消費，去年第4季零售業、餐飲業營業額分別年增1.53%及3.5%，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費在高基期之下仍有一到三成的成長，也推升民間消費成長。
王翠華還提到，2023年民間消費金額達11.5兆元，預期2024年有機會突破12兆元。
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