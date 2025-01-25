兩趨勢引領 六大職務前景亮

環境工程師 成當紅炸子雞

2050淨零碳排是全球趨勢，使得綠領人才成為就業市場當紅炸子雞，環境工程師也是其中之一，在企業和社會中扮演至關重要的角色。工作範圍包括：設計、評估及改善汙水處理系統、廢氣處理設備和廢棄物管理流程；進行汙染源分析及環境影響評估，並提供解決方案；監測空氣、水質、土壤污染，並進行相關數據分析；確保公司操作流程符合環保法規，協助企業申請環境許可證以及參與環境可持續發展專案，例如：再生能源或節能減碳計畫等。

在薪資部分，初階環境工程師起薪約3.5萬元起，隨著經驗累積，資深環境工程師月薪可上看10萬元。目前就業市場相關工作機會數，呈現逐年遞增態勢，發展具有前景。

碳盤查管理師 助減碳第一步

有鑑於全球淨零排放（Net zero）浪潮，台灣自2025年起，碳排大戶必須計算碳費，2026年起開始收費，對企業而言，產品外銷必須留意碳排放量，維持出口競爭力，而做好碳排管理可節省碳費支出，碳盤查是減碳的第一步。企業對碳排管理人才需求看俏，掌握組織內外碳排放現況是當務之急，與減碳相關的工作薪資水漲船高。

碳盤查管理師主責蒐集分析國際淨零和ESG議題發展趨勢、執行溫室氣體盤查和產品碳足跡盤查輔導，以及配合執行政府減碳計畫。待遇方面，剛入行者月薪平均落在4萬元至5萬元，考取環境管理ISO稽核類證照，累積實戰經驗與年資，年薪將可達百萬元水準。

大數據分析師 扮演行銷謀士

後疫情時代的電商，進入蓬勃發展階段，從企業內部網站到站外社群，還有與公司產業有關的媒體報導、網路評價，大數據分析師透過觀察與分析顧客、網友流量，還有點擊、觀看、購買行為，從數字增減變化，以及網路聲量變化，提供任職企業產銷策略、廣告投放建議。

此外，因應各種App的開發，在後台部分，同樣需要大數據分析師，解讀使用者（消費者）的習性，解析營運策略的優缺點，可以優化App軟體的內容，甚至改善企業行銷模式，這類人才年薪可達80萬元至100萬元，擁有數理統計背景的求職者，比較容易受青睞。

ESG管理師 躍居永續要角

ESG管理師（永續管理師）已成為各大企業永續經營部門的要角，工作內容主要帶領跨部門參與永續計畫，如推動氣候變遷專案，除了撰寫營運報告書，並需隨時了解全球法規變更，還有監督公司製程改善，因此除了外語能力，法務與工業管理都要涉獵外，像是農學院、生物相關科系，應徵時也有加分作用，年薪約60萬元至70萬元，但是未來職涯可以鎖定的方向，也就是以擔任「永續長」一職為目標，且有產業永續任職經驗者，透過跳槽加薪行情亦看漲。未來台灣永續管理師的重要性將會逐年增加，因為預計還有超過1,000家上市櫃企業，需延攬永續管理師。

先進製程工程師 專業含金量高

半導體產業是現代科技的基石，尤其在AI、5G、電動車等領域需求驅動下，台灣作為全球半導體製造核心地區，先進製程工程師無疑是炙手可熱的職業。

根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，以半導體業上市櫃公司用人費用（扣除勞健保、退休金等）除以公司總人數，當時估計半導體產業平均每位員工，年薪約208萬元，隨人才需求提升，薪資可望再往上調。此外以台積電為例，每年提供豐厚分紅，2024年初，就提撥超過1,000億元作為員工業績獎金，平均每人可領取約149萬元。做為科技產業核心推動力，具備專業技能的工程師，職涯含金量極高。

AI機器學習工程師 催動技術變革

生成式人工智慧（Gen AI）是21世紀最具變革性的技術之一，應用範圍廣泛，涵蓋文本、影像、音樂等領域，無論是在娛樂、醫療、金融服務等行業，都展現出巨大潛力，因而AI機器學習工程師亦成職場新寵兒。

該職務必須具備Python程式設計技能、熟悉機器學習框架，將理論AI模型轉化為實際應用，並與數據科學家和軟體工程師協力合作，共同部署AI解決方案。

由於從業門檻不低，多半必須具有碩士學歷，是目前就業市場奇貨可居的人才，剛入行者平均年薪落在70萬元至80萬元，工作資歷五年以上者，年薪突破百萬元亦為常見。