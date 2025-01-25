海底電纜技術與應用論壇／學者解析：搭配風電 更具優勢

台灣電力與能源工程協會、工業技術研究院22日合辦「海底電纜技術與應用商機論壇」，並以「海底電纜技術發展」為題進行座談，由工研院綠能與環境研究所所長劉志文擔任主持人，與談人包括日立永續能源公司經理西岡淳、西門子能源公司HVDC銷售總監Thomas Mangold、國立中正大學電機系教授吳元康、國立海洋大學校長許泰文等專家。

劉志文表示，再生能源需求持續增長，高壓直流電力傳輸系統（HVDC）技術連結大型離岸風場已廣泛運用於全球各國，在電力系統應用上適合長距離輸送電力，並有電力轉換器（converter）加速反應電力變化，讓輸電系統有更好的機能，更有效率。

相較於傳統的交流電（AC）輸電系統，Thomas Mangold指出，HVDC是以高電壓直流電方式輸送電力的輸電系統，在長距離輸電的情況，高壓直流輸電的輸電量，可望比交流輸電量更大、但線損較少、布建管線成本也較低，在長距離輸電條件下整體成本相較現行常見的交流電輸電系統有競爭優勢，與現有的離岸風場等基礎能源設施搭配，更具優勢。

西岡淳則說，HVDC能夠有效率地遠距離傳輸大量電力，在輸電過程中，HVDC技術的電能損耗低於傳統交流輸電技術的損耗，同時HVDC需要的傳輸纜線更少，減少占地，大家看好HVDC將是未來再生能源與跨域電網重要解決方案之一，有助於整體電網穩定性及彈性使用，有助於推動再生能源拓展。

吳元康認為，HVDC傳輸具有電力功率控制和電網壅塞管理的能力，可進一步提高現有電網的傳輸能力與控制的彈性，特別是在基於變流器的發電資源占比較高的系統。

此外，HVDC高壓直流輸電可提供更廣泛的交流電網支援功能，包含動態電壓控制、頻率調節等，若同步搭配儲能系統，並與現有風力發電、太陽能系統協調控制，可使電網使用更具彈性，相較於反應時間較慢的傳統輸電技術，HVDC高壓直流輸電系統的反應更快。

海洋大學校長許泰文則針對海底電纜的海事工程方向，分享許多寶貴經驗，他表示，新的海底電纜的埋設技術，不僅能提高工程效率，更可大幅降低了電纜受損的風險，以台灣來說，因位處地震帶，面臨特殊的技術挑戰，因此更需要跨領域的合作和創新解決方案，例如結合人工智慧技術進行海床環境的預測分析，優化電纜布設方案等，台灣擁有強化ICT產業實力，為海底電纜技術發展提供了重要支撐，未來可積極透過國際合作，強化相關技術實力並創新商機。