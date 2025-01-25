海底電纜技術與應用論壇／專家獻策：克服挑戰 催動商機

台灣電力與能源工程協會、工研院22日合辦「海底電纜技術與應用商機論壇」，並以「海底電纜應用市場」為題進行座談，由臺科大電機系教授李俊耀擔任主持人，與談人包含美國國際市場調研機構Frost&Sullivan策略成長顧問Ravi Krishnaswamy、華新能源電纜系統工程處處長Simon-Patrick Roemelt、日本古河電氣工業電力事業部門電力技術部課長尹榮德、古河電氣工業電力事業部門主幹技師田中秀郎、荷蘭凡諾德離岸風電工程公司Engineering Manager Humberto Marcelo HuetMunoz、日本住友電力事業計劃部HVDC計劃部部長真尾晶二。

李俊耀提問，在跨域海底電纜發展應用過程，有哪些嚴峻考驗？又或者有哪些產業可以創造市場價值？

真尾晶二分享，海洋是各國發展海底電纜挑戰，端到端協調、電纜通過各國家的協議，甚至是非法捕魚及破壞等未知因素也讓電纜受損，安裝海底電纜時，設置光纖監測系統，加上AI監測實際找到破壞點，哪艘船傷害電纜並進行索賠，也凸顯監測系統的重要性。

Ravi Krishnaswamy則看到未來海底數據中心、油井天然氣產業、能源儲存等產業機會。他指出，微軟曾建置海底資料數據中心，鑽油的油井或天然氣產業也可望重新解構有更好的發展，能源儲存結合氫等儲存技術，都是借重海底電纜技術，發展到更寬廣的領域。

台灣華新麗華集團積極參與能源轉型發展，並跨足海底電纜，向丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB取得風電應用海底電纜相關技術授權與服務，並合資成立華新能源電纜系統，台灣首個海底電纜廠將在今年完工試產，是台灣離岸風電國產化供應鏈的關鍵。在華新能源電纜任職的Simon-Patrick分享，正確的安裝設置工程在建置電纜系統過程中非常重要。

尹榮德認為，在海底深度及壓力都極大的地方埋設海纜是很大挑戰，輕薄材質的防護管，埋設作業的技術都相當重要，海上海纜長度一定不夠，海纜與海纜的連接也相當重要，連接海纜技術將是未來新市場。

田中秀郎指出，海底電纜發生事故會造成整個事業巨大損失，規劃時要同時思考彌補的對策。

荷蘭凡諾德離岸風電工程公司代表Humberto Marcelo Huet Munoz表示，電纜安裝後應用時間很長，應用也愈來愈廣，透過業界合作，在設計、安裝等層面都有突破，從工程的觀點可以探討一些新商機。

至於，海底電纜是否要因應地震措施做一些保護措施與檢查，Simon-Patrick說，這個日本很有經驗，海底電纜主要威脅是海底土石流，區域中的地震也是關鍵，更要小心調查造成斷線的原因。

真尾晶二認為，安裝海底電纜會以蛇行方式來降低損害，此外登陸的安裝則可採用HDD（水平導向鑽掘工法），再根據大規模地震等災害衝擊模擬，來提升安全性。