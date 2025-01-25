金蛇年轉職潮 綠領、AI火熱 科技業渴求頂尖研發人員

人工智慧（AI）發展、淨零排放兩大趨勢下，催動企業雙軸轉型，人力銀行認為，2025年綠領人才可謂炙手可熱，AI相關職缺前景同樣看好。人力銀行盤點金蛇年六大熱門職務，包括：環境工程師、碳盤查管理師、ESG管理師、大數據分析師、半導體先進製程工程師、AI機器學習工程師。

104人力銀行表示，觀察2024年綠領人力需求，以電子資訊、軟體、半導體業每月徵才逾4,300人最多；其次是一般製造業逾3,200人，而建築營造不動產業逾2,700人，批發、零售、傳直銷業逾2,500人，法律、會計、顧問、研發、設計業逾2,300人，前五大產業合計需求逾1.5萬人，已占七成的綠領人才需求。八成綠領工作機會集中在六都及新竹縣市，非主管職占99.9%，預期2025年綠領徵才將更明顯擴及各主要產業。

上班族「跳槽主因」為何？、企業徵才綠領家數和工作機會數變化、企業最常見的留才措施

各產業對綠領人才需求也有些許不同，電子資訊、軟體、半導體需要能源規劃師、綠金專案工程師/主任、電動車電子設計工程師、充電椿硬體工程師等；一般製造業的綠領人才需求，則以環境工程師、水處理系統規劃設計工程師、廢水處理操作技術員等為主。

1111人力銀行調查則發現，2025年將大舉徵才產業又以「電子科技／資訊／軟體／半導體」、「一般傳統製造」、「餐飲／住宿服務」、「一般服務業」、「建築營造／不動產相關」等五大產業需求最炙熱。

1111人力銀行提到，由半導體領軍的科技業受AI題材加持，2025年依然是產業領頭羊，渴求源源不絕的頂尖研發人才加入。

而需要大量人力的傳統製造業、餐飲住宿業及一般服務業，不論是正職人員還是兼職計時工讀，都很歡迎求職者投履歷應試。

整體來說，專業技術背景人才及基層人員，都會是徵才主力，近期有意轉職朋友可多留意屬意公司是否釋出職缺。

1111人力銀行調查，隨國內各家經濟研究機構預測出爐，普遍認為2025年經濟仍可穩健成長，有52.5%企業2025年會調薪，較去年增加1%，調薪意願創下自2022年以來新高，可望平均調幅為4.1%，優於軍公教調薪3%。

1111人力銀行分析，因應缺工，企業加薪意願不僅創近三年新高，也將端出各種留才措施，最常見以績效獎金39.3%、年終獎金33.5%、員工旅遊24.8%、分紅配股17.6%等實質方式獎勵員工。

yes123求職網預估，展望金蛇年職場熱門工作圍繞在三大議題，也就是「綠能與永續經營」、「邊境解封」及「數位轉型」，像是風電產業、外派與旅遊業工作。

另外，疫後面臨數位轉型，企業已逐漸進入收割期。

值得注意的是，跨國企業也恢復大量招募「外派儲備幹部」，從金融業到製造業甚至餐飲業，資方都會以此職務來培訓接班梯隊，且年薪可達120萬元起跳，但都要求能獨立作業與第二外語、地緣政治判斷能力，能解析外派地的政經局勢。

至於上班族跳槽主因？yes123求職網調查，依序為「現在工作薪水太低」（46.2%）、「覺得公司未來沒有發展性」（45.2%）、「擔心所處行業前景」（36.8%）、「太久沒有調薪」（34.2%）、「工作量太大」（33.2%）。

上班族最想跳槽的熱門行業前五名為「餐飲住宿與休閒旅遊」（34.7%）、「科技資訊」（33.8%）、「批發零售與貿易」（32.5%）、「運輸與物流倉儲」（26.7%）、「傳統製造業」（25.5%）。