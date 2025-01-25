海底電纜技術與應用論壇／海纜跨國合作 永續電力動能

海底電纜是現代能源輸送的關鍵，它支援再生能源併網、能跨區域電力調度，以及提升能源供應穩定性，扮演不可或缺的角色。根據國際能源署（IEA）的報告，未來十年全球跨區域電力傳輸需求將以每年超過7%的速度增長。

台灣電力與能源工程協會攜手工研院與經濟日報於22日舉辦「海底電纜技術與應用商機論壇」，聚焦發展趨勢、應用案例、HVDC技術與海事工程挑戰等，並透過本次論壇為台灣電力永續發展注入新動能。

台灣電力與能源工程協會理事長暨工研院院長劉文雄表示，本次論壇有兩個主題：一是探討海底電纜的技術應用，另一個是HVDC的技術發展，期盼透過國內外專家交流與討論，共同打造最有利台灣永續發展的能源發展策略。

劉文雄指出，離岸風力所需經由海底電纜輸送到陸地上，現在可考慮HVDC或HVAC，這是台灣應該可以馬上應用的一個場域。劉文雄進一步表示，相關單位應從經濟、政治，以及技術面，全盤規劃，才能替台灣的能源發展，帶來最正面影響。劉文雄也補充，台灣的離岸風力海底電纜，是否有辦法國產化，也可慎重評估。

劉文雄也指出，例如英國到丹麥，甚至新加坡到澳洲，都有海底電纜輸送電力的應用情境。「跨國跨域的電能輸送，或是不同的再生能源，都是不同的選項，我們應以整合資源規劃 (Integrated Resource Planning) 思維去分析，不應輕易忽略它。」

經濟部長郭智輝致詞時表示，海底電纜已經是國際上相當成熟的技術，而且具備商業模式，英國、德國、挪威等國，甚至已建立跨國互聯的海底電纜，不僅提供了該國多元的電力需求，更創造出新的產業商機。

郭智輝表示，台灣身處亞太地區樞紐位置，具備發展再生能源與深化區域合作的優勢，跨國的海底電纜，可為台灣與東亞各國，共同推動區域綠能發展，創造多贏的局面。跨國海底電纜可利用鄰近國家寬廣的土地面積、優勢的自然資源，供應台灣具備價格競爭力的綠電，強化我國企業的國際競爭力。此外，建設跨國海底電纜需要多方的協作，不僅涉及技術上的挑戰，更需要政策、資金與標準的整合與共識。

論壇中，國際市場調查及研究機構Frost & Sullivan策略成長顧問Ravi Krishnaswamy針對海底電纜發展趨勢發表演講，並分享了關於海底電纜在全球能源轉型中的重要性、技術創新以及市場動態的觀點。

Ravi Krishnaswamy表示，海底電纜是現代能源基礎設施中的關鍵組成，它們不僅支持跨國電力交易，對可再生能源的發展也至關重要。海底電纜能夠將離岸風電場、潮汐能、海洋熱能等遠程能源設施與陸地電網連接，實現大規模的能源傳輸。特別是對於無法獲得本地電力資源的偏遠島嶼或沿海地區，海底電纜提供了一種可持續、低碳的能源解決方案。

展望未來，Ravi Krishnaswamy指出，全球高壓海底電纜市場的規模將從2018年的165.78億美元增長至2032年的265.1億美元，年均複合增長率為6%。尤其是在跨境電力貿易和離岸風電場的需求日益增長的背景下，海底電纜市場的前景十分廣闊。

觀察海底電纜的歷史，最早在1811年鋪設，Ravi Krishnaswamy表示，海底電纜技術經歷了許多的重大突破，像是1954年建成的高壓直流（HVDC）海底電纜 Gotland 1 首次實現了長距離電力傳輸，而2023年啟用的Viking Link跨北海海底電纜，更是將兩國間的電力傳輸貿易模式推向新高度。