產業大咖過年開書單／黃建智 反思《一如既往》

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
中鋼執行副總黃建智。中鋼／提供
中鋼執行副總黃建智。中鋼／提供

新春讀好書，中鋼董事長黃建智推薦天下出版的《一如既往》。認為這是一本可以一翻開就能興趣昂然直接讀完，並且能助益思考人類行為底層邏輯的好書。

黃建智指出，人們口頭經常會講說「世界恆常不變的一件事就是變」，但看完「一如既往」這本書後會使人驚覺，其實有時候或許更應關注長久不變的人類行為，或是歷史教訓。

尤其在商業世界裡，經常被日常的不確定性所吸引或追著跑，因為「變化」的過程確實既驚奇又刺激，不僅吸引人們的注意力，也似乎在應對變化的過程中，才能讓自己有掌控全局或有在努力的感覺，得到自我滿足感。

黃建智表示，在「一如既往」這本書中，舉例提到亞馬遜創辦人貝佐斯常說的一句話：「經常有人問我未來十年有什麼事會改變，但幾乎沒有人問過我，未來十年有什麼不會改變」？

根據貝佐斯的觀點，他認為「什麼不會改變」比「什麼會改變」還要重要，如此一來不禁讓人聯想到許多問題，並且捫心自問，在現實的商業世界裡，中鋼的客戶不變的要求是什麼呢？會是要求最低價？還是具差異化的獨一無二？或者是性價比？還是客戶不變的總是喜新厭舊?經過一番思慮重整，會覺得甚有收穫。

黃建智說，本書其實有很多與心理學、金錢、歷史等元素的交集互動，每個章節讀來都讓人對日常或習慣性的觀念、邏輯、行動有極大的反思效果。例如在「瘋狂的數字篇」提到，人們並不想要精準，要的是確定。「贏在好故事」的篇章中點出，故事永遠比統計數字有力量。

《一如既往》

推薦理由：本書其實有很多與心理學、金錢、歷史等元素交集互動，每個章節都讓人對日常或習慣性觀念、邏輯、行動有極大反思效果。

中鋼 亞馬遜 貝佐斯

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