產業大咖過年開書單／賈永婕 追尋夢想的高峰

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台北101董事長賈永婕。記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕。記者余承翰／攝影

在送舊迎新的新春時節，台北101董事長賈永婕特別向讀者推薦《道拉吉里的風》，這本書由山岳作家雪羊所撰寫，講述兩位登山家挑戰非傳統路線的故事。書中不僅記錄了他們的艱辛與堅持，還融入作家對商業攀登發展趨勢的深刻洞察，帶有新聞特寫風格，展現作家內心的悸動與獨白。

賈永婕表示，《道拉吉里的風》不僅講述動人的登山故事，它深入探討了生命的意義、勇氣的價值，以及信念的力量。

賈永婕提到，會推薦這本書主要是源於她對山林的熱愛，同時喚起她對登山家張元植先生的深刻回憶。他是台灣登山界傳奇人物，卻在去年挑戰某座高峰時不幸過世。張元植所代表的精神與勇氣將永不磨滅。對賈永婕而言，這本書也象徵著他的精神，提醒每個人不要停下追尋夢想的腳步。

台北101 董事長 賈永婕

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