產業大咖過年開書單／吳旻潔 勇敢真實成經典
今年農曆過年春節迎來九天假期，除了出遊踏青外，閱讀也是個好選擇。誠品生活董事長吳旻潔特別推薦幾本書，包括谷川俊太郎的詩集、前巨大集團董事長杜綉珍退休後出版的自傳《勇敢與真實》，毛姆的《月亮和六便士》等。
談到推薦好書，吳旻潔說，若是想要春節送禮，或是自己閱讀，都推薦谷川俊太郎的作品，他是日本家喻戶曉的詩人，在去年過世，之前一直就在思考死亡這件事，對人類的悲歡離合、存在與虛無、孤獨與生死有一套自己的想法。
「經典有它的美麗！」吳旻潔說，很多經典書籍都值得拿出來翻閱。至於近期自己有在看的書，吳旻潔說，最近買了前巨大集團董事長杜綉珍，退休後出版的自傳《勇敢與真實》，也推薦毛姆的《月亮和六便士》。
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