產業大咖過年開書單／金恩中 學習梅克爾智慧

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
台灣賓士總裁金恩中 記者邱德祥／攝影
台灣賓士總裁金恩中 記者邱德祥／攝影

台灣賓士總裁金恩中最近喜歡而且認真研讀的書是德國前總理梅克爾的回憶錄，他希望推薦給讀者。梅克爾的回憶錄在去年11月發表之後，全世界30餘國的譯本也同時快速上市。不過金恩中讀的是德國原本，台灣應有中譯本，有興趣的讀者也可以找來看看。

金恩中說，梅克爾在16年執政期間，歷經全球金融海嘯、日本福島核災、俄羅斯併吞克里米亞、敘利亞難民危機、新冠疫情與烏俄戰爭，面對考驗，除了必須有足夠的智慧，足夠的領導能力，更要有堅強的人格特質。

梅克爾認為所謂的「我們做得到」不是口號，而是務實體認現實中的困難前提下，學習克服和努力解決，也看到她的務實與妥協。梅克爾在學習與努力之後，領導方式、決策方式以及面對考驗時，不怕批評，頂著壓力把事做好的態度值得學習。

梅克爾 福島核災 金恩

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