產業大咖過年開書單／葉惠青 強化企業執行力

「轉型再成長，不僅是組織邁向永續發展的新常態，更是經營者與經理人無法迴避的當責。」身為百年企業永豐餘的專業經理人，董事長葉惠青經常思考企業如何華麗轉身，有一天有位前輩向他推薦台大國際企業學系名譽教授李吉仁寫的《轉型再成長—策略架構與執行力》，他當下立即覺得《轉型再成長》這本書，切中永豐餘轉型策略核心。

葉惠青以書中為例提出，成功企業轉型需依據重新定義的核心能力，設定清楚且可行的策略架構，透過不斷的技術創新使能源結構低碳化、開發創新綠色材料為永豐餘短期目標，而長期目標則為領先的氣候科技解決方案提供者。

葉惠青認為，應把策略規劃重點，轉化成為執行力的內容，甚至有效納入日常營運的管理循環中，才能加速策略的落地實踐。