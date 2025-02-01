產業大咖過年開書單／楊德華 力拚轉型再成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
程泰集團董事長楊德華推廌兩本好書「轉型再成長」、「策略精論」，為轉型升級找出方向。記者宋健生／攝影
程泰集團董事長楊德華推廌兩本好書「轉型再成長」、「策略精論」，為轉型升級找出方向。記者宋健生／攝影

台灣工具機產業面臨地緣政治衝突、通貨膨脹等不利因素影響，產業景氣陷入低迷。程泰集團董事長楊德華認為，企業必須加速推動轉型升級，才能突破瓶頸；他也推薦兩本好書《轉型再成長》、《策略精論》，為轉型升級找出方向。

「轉型再成長」由台大國企系名譽教授李吉仁所著。楊德華說，AI大浪潮來襲，加上地緣政治衝突不斷，產業秩序劇變，過去成功方程式難以持續，企業經營者與經理人需要一個能兼顧策略思維、決策選擇與執行力的實用架構，以帶動組織有效的變革。

「策略精論」由在台大EMBA課程中教授「策略管理」課程多年的湯明哲所著。楊德華說，企業的興衰與策略正確與否息息相關，在詭譎多變的經營環境中，掌握正確的策略，企業才能創造持久的競爭優勢，永續經營。

台大 工具機 程泰

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