產業大咖過年開書單／周俊吉 擁抱銳變可能性

熱愛閱讀的信義房屋創辦人周俊吉，近期閱讀《中鼎銳變學》一書深受感動，並以此推薦給讀者。他指出，該書提及中鼎集團各級長官、同事不吝提攜後進，所有人不斷累積跨領域知識和能力，且齊心協力成為彼此生命中的貴人，為公司發展推向無限可能，讓他相當動容。

書中不僅描寫余總裁本人從零開始、走入工地，跟著現場老師傅學習建造、監工的各種細節與學問；更欣然接受公司派任到不同國家歷練、在不同領域中持續輪調，終身學習與故鄉迥然不同的風土人情與新事物。

周俊吉強調，全書瀰漫著中鼎集團勇於走出舒適圈，凡事抱持高度熱忱，帶動各種能力持續成長的企業DNA；也印證了日本經營之聖稻盛和夫先生的成功方程式：人生．工作的結果＝想法Ｘ熱忱Ｘ能力。