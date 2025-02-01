產業大咖過年開書單／黃志芳 推薦《革命的年代》

外貿協會董事長黃志芳推薦閱讀《革命的年代》，這本書2024年7月31中文版才剛問世，作者是CNN主持人、歷經十年寫作的知名紐約時報暢銷作家法理德‧札卡瑞亞（Fareed Zakaria），這本書剖析歷史長河裡的今昔革命，直指分裂時代的核心問題，在全球變動的大環境中鑑古推今。

黃志芳指出，人類正面臨產業與政治社會、地緣政治等重大轉折，舊的規則不適用，必須用新的遊戲規則，《革命的年代》可以鑑古推今，再搭配閱讀《變局中的抉擇》對於美中爭霸新冷戰，全球化、科技化、地緣政治的衝擊會有更多的了解，有助於在變動快速的時代中，看清形勢、探索未知，對於未來變化做更大想像及準備。

《革命的年代》這本書的主軸也在談世界變局，1566年的荷蘭起義反抗西班牙哈布斯堡王朝統治者時，沒有人能預見這場判亂會產生世界性的歷史力；英國的光榮革命，它是沒有流血衝突的，看起來不具備革命的特性，然而就這個事件的影響力而言，他確實是一次革命；法國大革命主結構並不特別，在這場混亂無秩序當中，出現了充滿領袖風範的年輕將軍拿破崙‧波拿巴，讓法國蛻變為偉大的帝國。

黃志芳進一步分享，這代表絕望者發動文化戰爭，川普也成為最能用庶民語言和他們溝通者，成為這個運動的代表人物，這40年的超級全球化導致貧富嚴重不均，經濟與科技帶來巨大變革，破壞傳統社會結構，引起巨大焦慮，弱勢者發動文化戰爭，將川普再一次送進白宮，期望改變世界歷史。