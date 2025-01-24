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SCFI運價指數封關連三跌 主要四大航線運價都下跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數封關連三跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數封關連三跌。示意圖／ingimage

運價指數連三跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數24日封關，開運的運價指跟預期一樣下滑，下跌85.37點至2,045.45點，周跌幅4%，華人下周開始過農曆年，主要四大航線運價都下跌。

物流業者分析，農曆年後各大工廠才剛開始復工，全球貨櫃輪市場運量會下滑，推估2月運價會逐周下修，回檔時間會拉長到3月中、下旬。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,116美元，較前一期下跌116美元，跌幅2.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達5,776美元，較前一期下滑184美元，跌幅3.1%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,147美元，較前一期下跌132美元，周跌幅5.8%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,207美元，較前一期下跌120美元，跌幅3.6%。

航運業界認為，年後2月到3月的運價下跌，主要是反應農曆年前趕出貨潮後，年後廠商陸續復工，出貨量減少波及；未來市場好壞變化，主要的關鍵還是在於紅海危機會不會改變，就目前長榮（2603）、陽明海運（2609）等全球各大海運公司都還在繞行好望角，推估今年第1季船舶還是吃緊，三雄的第1季的營收、獲利表現不會太差。

陽明海運

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