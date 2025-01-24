胡連：訂單滿載春節加班 今年營收挑戰百億元

汽車連接器大廠胡連2024年營收新台幣87.99億元，年增2成，創歷史新高，胡連董事長張子雄今天在尾牙中喊出，公司今年營收要首度挑戰百億元目標。

張子雄表示，由於訂單滿載，今年春節過年，包括台北廠、東莞廠、南京廠、越南廠等集團各廠區全部都排加班。

胡連今天晚上舉行尾牙，上午先召開員工大會，討論2025年目標。張子雄表示，今年工作重點要提升重點客戶耕耘。

他說，胡連經常性合作的客戶有2000多家，其中前10%大客戶包辦公司一半營收，包括吉利、比亞迪、長安、上汽等主要客戶，今年銷售展望都相當積極，胡連除了跟著成長，也希望能拉高滲透率。

胡連主攻中國汽車市場，7成以上營收來自中國，受惠中國汽車品牌銷售動能強勁，胡連2024年營收87.99億元，年增2成；前3季稅後純益9.31億元，更較2023年同期大幅成長59.6%，每股純益9.12元，全年獲利仍在結算中，預估賺超過1個股本不是問題，將創歷史新高。

展望2025年，張子雄表示，車廠為了減輕汽車重量，改變設計，將傳統的直插式電氣盒改成PCB保險盒，胡連已接到訂單，去年先接到上汽的訂單，預計今年3月開始出貨；去年底也拿到長安2個車型的訂單，目前送樣測試中，可望為公司營運挹注新動能。

另外胡連也打進歐系車廠比雅久供應鏈，提供電源配電系統（PDU），應用在3輪的電動物流車，1月已開始交貨。今年胡連非中國營收力拚年增3成。