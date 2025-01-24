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2024年營收創高 德麥：中國馬來西亞為今年成長主力

中央社／ 台北24日電

食品股王德麥2024年營收創下歷年新高，前3季也已賺超過1個股本。德麥發言人邱俊榮今天向中央社記者表示，預估今年1月因農曆春節長假會有較大壓力，其餘月份仍將繼續朝穩定營運發展，而中國大陸及馬來西亞將是德麥今年主要成長市場。

德麥為台灣最大烘焙原輔料進口商，以商品帶動原物料銷售為商業模式，台灣市場營收占比最高，其餘是中國大陸、馬來西亞、香港與其他地區。

邱俊榮表示，德麥2024年以「立足台灣市場、深耕大陸、發展東南亞」集團策略，推升營收和獲利表現。德麥2024年全年營收為新台幣67.55億元，年增16.88%，創歷年新高；2024年前3季營收為49.24億元，稅後純益為5.8億元，年增13.4%，每股純益為15.67元，賺超過1個股本。

他表示，台灣市場業績來源主要是客戶數和產品，目前有超過1500個客戶，德麥總經理吳文欽認為，客戶數拓寬後，產品就不擔心報廢問題，因烘焙原物料效期短；台灣未來仍將持續拓展銷售管道，增加成交客戶數，並推廣具烘焙美感的日韓商品。

2024年中國大陸與馬來西亞2大市場表現較為出色。邱俊榮表示，中國大陸市場整體經濟雖遭遇逆風，不過德麥掌握當地烘焙市場M型化發展趨勢，布局工業型客戶如代工廠，與高端精品烘焙店有成，每個月成交客戶數持續增長，未來將強化工業客戶與精品烘焙店的經營。

另外，馬來西亞為德麥集團東南亞市場的戰略中心，在團隊擴建、通路及產品持續擴增下，2017年至今都維持雙位數成長，2024年也陸續布局印尼及新加坡市場，其中新加坡公司已設立完成，2024年12月起開始貢獻營收，2025年東南亞市場業績可望持續成長。

德麥

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