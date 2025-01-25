今年至少5家商場百貨開幕！業者鎖定「1客群」為新消費主力

2025年將有至少五家商場百貨開幕，台北3家、台南2家，包括南港Lalaport（Q1），遠東Garden City大巨蛋全區域（Q2-3）、統一時代Dream Plaza（Q4）、新光三越台南南山廣場（Q2）、誠品生活台南（Q1）等，新開幕的百貨有何亮點？為何年輕人成為新主力客群？

根據購物中心情報站指出，2024年超過100億的商場百貨共有14家，較2023年15家減少一家，而超過200億的商場百貨共有3家，包括新光三越台中中港店、台北101購物中心以及台中大遠百，同樣較前一年少一家。而前15大商場百貨業績總計，2024年達2382億，較前年微幅成長0.7%。

若以百貨類來看，2024年業績達1483億元，較前一年減少1.9%，多以精品類別業績損失較高；至於購物中心業績則逆勢成長，2024年達業績899億元，較前一年增加5.3%。

即便受國人出境影響百貨業績，今年仍有至少五家商場百貨開幕，位於南港經貿園區C3基地的南港LaLaport，傳出將於3月20日開幕，總樓地板面積達12.25萬坪，商場面積約5萬坪，商場規劃地上六層、地下二層，開幕後將是台北市最大的購物中心，預計引進約250家店鋪，包括餐飲、時尚品牌以及威秀影城，另有約5000坪的公共開放空間，有望吸引汐止、南港和信義區的消費群眾。

而遠東SOGO的大巨蛋「Garden City」影城（A區）、百貨商場（B區）也將於第2季、第4季落成。全區營業面積達3.8萬坪，據悉將有全台首家的日式餐飲和傳統小吃品牌進駐。另，原為信義誠品預計於2025年開幕統一時代Dream Plaza，商場面積約7500坪，將進駐全球最大、近千坪的星巴克，以及24小時營業的博客來書店，目前仍在招商階段。

遠東SOGO的大巨蛋「Garden City」影城（A區）、百貨商場（B區）也將於第2季、第4季落成。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

主打輕奢時尚，南北百貨商場齊發

除了北部熱鬧，南部百貨商場也齊發，台南北區將迎來當地第三家新光三越「小北門店」預計於第2季開幕，規劃地上一樓至五樓近萬坪的百貨商場，業者透露，該百貨主打輕奢時尚，對標台北「Diamond Towers」；而位於台南新興園區獨棟街邊大店「誠品生活台南」，預計於第1季試營運，總樓地板面積約6000坪，是誠品在南台灣規模最大的據點。

去年已率先開出的大巨蛋「Garden City」C區地下街及D區美食街，兩區共進駐超過32家品牌，開幕至今半年時間，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，業績比預期還高出一成，去年遠東SOGO 整體業績達525億元，今年在大巨蛋A、B兩區開出的挹注下，目標年增1%，達528億元。

當中貢獻的主力出乎意料是年輕客群。「半年來的業績比預期還高出一成，且八成以上都是新客，（其中）40歲以下的又占了30%，超過三分之一，這對於SOGO品牌更新帶來非常大的助益，」黃晴雯指出，這象徵SOGO品牌邁向下一個階段，更年輕、更時尚。

無獨有偶，新光三越台南小北門店也鎖定年輕客群的消費力。一名資深百貨主管觀察，台南這幾年的年輕族群的消費型態變化，主力在25~40歲，加上南科進駐，產值在2023年就已超車竹科，年輕科技新貴假日通常會留在台南消費，也難怪新光三越會在台南開第三家百貨，密度僅次於台北市。

在新一波商場競逐的熱潮下，年輕族群的消費潛力逐漸成為各百貨業者的佈局重點，也是百貨品牌更新的關鍵推手。

（本文出自2025.01.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）