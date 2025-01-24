雲豹能源子公司收購海能26%股權 擴大風電版圖
雲豹能源今（24）日宣布，旗下子公司台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd.），攜手台灣人壽、和潤電能組成策略投資夥伴，與麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）簽約，三方共同收購麥格理資產管理旗下「海能（Formosa 2）國際投資」26%股權及相關債權。
未來將由雲豹能源子公司雲豹資產管理（JV Asset Management Co., Ltd.）長期提供資產管理服務，與投資夥伴強強聯手、合力拓展台灣綠能市場。雲豹能源表示，本案交易合約簽署後，待金管會保險局核准及相關政府機關許可，始進行股權交割。
海能風電位於苗栗縣外海，為麥格理資產管理、日商JERA捷熱能源、以及風睿能源合作開發的大型離岸風場，總裝置容量為376MW，已於2023年1月完成47支風力發電基組安裝，並於同年3月完成併聯作業，每年可為約38萬戶家庭提供用電。
雲豹能源副總經理譚宇軒表示，此次投資海能風電對於集團立足離岸風電市場具有指標性象徵，透過與台電簽訂長期購電合約，不僅有助創造長期穩定收益，更能實踐協助台灣推動能源轉型的永續承諾，未來盼與JERA捷熱能源以及風睿能源長期合作，並肩創造長遠穩健的多贏局面。
此交易為雲豹能源首次跨足台灣營運離岸風場投資，在此之前，雲豹能源已參與開發及投資風電專案，包括海盛風場（Formosa 4）、海碩風場（Formosa 5）、環洋風場（Huan Yang）等。
雲豹能源投資長暨雲豹資產管理公司執行長陳隽杰則表示，很榮幸與台灣人壽及和潤電能攜手合作，共同推動這項具有里程碑意義的交易案，助力將台灣長期資金投入世界級收益型資產。
雲豹資產管理公司目標成為台灣最大再生能源資產管理公司，本交易完成後，期盼於2026年前實現資產管理規模達10億美元目標。
麥格理資產管理綠投資可再生能源主管兼亞太區主管Edward Northam表示，麥格理資產管理集團結合在地經驗，並引進歐洲離岸風電產業技術知識，近年成為開發台灣離岸風電產業的先驅。「我們相當自豪能參與早期離岸風電項目的開發和建設、創造投資機會，並引入長期合作夥伴。此次簽署，麥格理歡迎雲豹能源、台灣人壽及和潤電能三方在地投資者，未來攜手投入海能風電營運，並積極推動台灣能源轉型。」
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