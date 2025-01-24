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和潤電能擴大綠能布局 跨足投資離岸風電

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
海能風電(Formosa 2)為亞太地區規模最大離岸風力發電設施之一。圖/雲豹能源提供
海能風電(Formosa 2)為亞太地區規模最大離岸風力發電設施之一。圖/雲豹能源提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）旗下子公司和潤電能攜手雲豹能源（6869）、台灣人壽組成策略投資夥伴，共同投資台福宜號能源(Pine Wind Power Co., Ltd)，台福宜號於24日與麥格理資產管理公司簽約，收購麥格理資產管理集團旗下「海能(Formosa 2)國際投資」 26% 股權及相關債權，和潤電能正式跨足離岸風電投資，寫下全新里程碑！

海能風電案場(Formosa 2)位於苗栗縣外海，為麥格理資產管理集團、日商JERA捷熱能源、以及風睿能源合作開發之大型離岸風場，總裝置容量為376MW，已於2023年3月完成併聯發電，每年可發電14億度，能提供全台約38萬戶家庭用電，年減碳量達72萬公噸；和潤電能透過本次交易與合作正式跨足投資離岸風電，擴大集團綠能布局；而本案交易合約簽署完，待交易先決條件滿足後始進行股權交割，包含金管會保險局核准及其他相關政府許可。

和潤電能自2022年成立以來，多元業務範疇橫跨創、充、儲及售電四大事業，致力成為集團綠能先鋒。目前保有簽約太陽能與儲能案場超過400場，成立第三年已獲利轉正。董事長劉源森表示，隨著國內環保意識抬頭，綠電作為減碳的重要手段，日益受到重視，而和潤電能看準綠電需求正高速成長，除持續擴太陽光電投資外，更積極研究各項再生能源投資之可能，例如：風電、小水力、地熱…等，為達成淨零碳排目標，提供更多元的綠能供給解決方案。

綠能 離岸風電

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