春節將至！購屋族無心看房 1月房市交易量下滑

永慶房產集團24日發布1月門市交易量，全台交易量月減7%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，1月適逢農曆春節即將到來，加上銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響房市，讓房市交易略為降溫。

根據永慶房產集團統計，與去年12月相較，七都1月房市交易量分別為北市量增3%，新北減少8%，桃園量縮10%，新竹縣市減7%，台中量縮5%，台南減少11%，高雄量縮12%。

陳金萍表示，今年的農曆春節正好落在1月底、2月初，1月房市交易天數減少7天，工作日減少勢必會影響房市量能，加上年前民眾趕買年貨、大掃除，看屋、購屋腳步放緩，此外，銀行房貸緊縮、第七波選擇性信用管制持續，買氣仍處於相對低檔，不過，若以同樣交易天數來看，1月交易量較去年12月僅量縮7%，顯示1月買氣與去年12月差距不大。

陳金萍指出，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024Q4七都房價指數已由漲轉跌，較2024Q3下跌1.6%至4.5%不等，房價全面反轉，觀察永慶房產集團交易數據發現，11、12月交易量已連續兩個月回升，顯示房價向下修正，符合買方對於降價的期待，購屋意願增加，有符合需求的物件，若價格有所折讓，買方還是願意進場，價跌幅度將決定交易量回穩的速度。

陳金萍說明，雖然近期因春節假期將至，1月看屋量較12月略為下滑，且付斡量有減少的跡象，顯示有購屋需求的民眾部分選擇縮手等待，不過，預期民眾在春節假期後慢慢收心，回歸日常生活節奏，房市回歸市場供需機制。若是價格能小幅修正，買賣雙方價格認知差距縮小，就有利於加速成交，房市買氣也可望緩步回升。