長榮航空招募百名地勤新血 起薪4萬3,000元

長榮航空（2618）誠徵優秀人才，一起翱翔天際！為因應航空市場需求擴大，長榮航空啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪NT$43,000元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，報名日期自即日起至2月7日止，歡迎有志投入航空產業的青年踴躍報考，有意報考者可透過長榮航空網站http://www.evaair.com 完成線上報名。

本次地勤人員將招募客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類。長榮航空為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園/高雄國際機場、桃園南崁總公司及臺北市區等工作地點。未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。此次招募預計於2025年4~5月分梯次報到。

長榮航空秉持「人才是企業最重要資產」的理念，通過公開、透明的徵才管道，嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，並為新進員工提供完善的教育訓練、暢通的升遷管道與良好的薪酬福利。長榮航空員工享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的福利措施。

此次的地勤招募除展現長榮航空穩健的經營規劃外，亦為有志於航空產業的求職者提供多元就業機會，為其職涯發展開創新局。