春節讓1月房市交易趨緩 專家：今年這一波牽動房價表現

經歷「金龍海嘯」後的房市在11、12月表現穩定，不過蛇年農曆年在1月底，放假天數又多，直接影響1月交易狀況，根據住商機構統計，全台1月交易量比上月同期減少28.3%，比起去年同期減少12.1%，因工作天數較少，同時不少分店提前放假，讓成交量受到影響。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過去每年12月底會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，最晚會落在農曆年前，而今年春節來得早，放假天數多，許多買家在12月已經搶進，影響所及也讓2025年開春第一個月的房市表現疲軟，至於民眾關心的打房效應如何，由於2月份僅有28天，恐怕也要等到3月交易狀況才能比較明朗。

統計顯示，各區表現上，相較於上月與去年同期，1月表現不強，各都會雖全面月減，年度表現僅台南較為出色，成長9.5%，北市月減27.6%，年減23.1%，新北市月減26.5%，年減5.9%；桃園市月減31.3%，年減22.0%，台中月減26.9%，年減24.1%，台南月減18.5%，年增9.5%，高雄月減36.2%，年減8.4%。

徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，同時又逢春節，也讓許多買方產生年後再說，甚至於想要觀察川普上任後帶來的政經變局再做打算的想法，是整體交易趨緩的重要因素。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，加上目前的態勢來看，若股市穩定表現，應能安然度過2025年第1季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。而2025年將是大交屋潮的開始，是否牽動價格表現，值得留意。