1年漲11萬！中和預售均價站上7字頭 專家曝原因
2024北市預售新案全區破百萬，帶動新北第一環的中和房價急起直追，根據全向科技房產統計實價資料，中和預售房價從2020年每坪成交49.7萬，到2024年已達72.5萬，五年大漲46%。
其中，去年交易價量漲勢更是明顯放大，平均單價一年上漲11萬元，年漲幅達18%，2024年預售屋交易量1,271件，更是年增136%，呈現買氣噴發的市況。
全向科技房產中心陳傑鳴表示，中和房市如此火熱與鄰近北市且價格CP高、有捷運建設題材、大案接連釋出等三原因有關，後市仍有表現空間，不過，中和工業區不少，提醒購屋者買房前要注意是否為違規工業宅，避免誤觸地雷。
以鄰近北市價格CP高來說，中和與台北市僅有一橋之隔，在北市預售新案全區破百萬下，中和預售均價僅有北市的7成，更約只有相鄰大安、中正區的房價的一半，因此，成為想買預售新屋，又買不起北市的民眾的主要考量區域。
中和房市捷運題材部分，除原有捷運中和新蘆線、捷運環狀線外，預計2027年6月通車的「捷運萬大線」，都讓區域交通便捷度不斷提升，也讓區域房市一直不缺題材，不僅吸引更多外來客，也帶動房價穩步攀升，買盤接受度高。
陳傑鳴指出，中和區域新案開價已經逼近9字頭，近年更有大同、冠德等品牌建商推出上百億的大案，在媒體大量行銷下，區域房價水漲船高。
陳傑鳴表示，台北全區新案破百萬，新北第一環房價表現自然也不會太弱，目前板橋、中永和、三重、新店等區域，預售房價普遍都有7-8字頭成交的水準。中和交通方便，生活機能成熟，更有建設題材，即便2025房市走弱，也會有一定的保值性。
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