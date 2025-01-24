1月房市表現曝 房仲：應能安然度過第1季
經歷「金龍海嘯」急凍後，11、12月房市交易略有回升，不過住商機構統計1月旗下店頭成交量，由於工作天數較少，同時不少分店提前放假，全台交易量又再下滑，較上月同期減少28%，比起去年同期減少12%。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，每年12月底都會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，最晚會落在農曆年前，今年春節來得早，放假天數多，許多買家在12月已經搶進，也讓2025年開春第一個月的房市表現疲軟。
她表示，由於2月也僅有28天，房市是否回穩，要等到3月交易狀況才能比較明朗。
統計顯示，相較於上月北市月減27%，新北市月減26%，桃園市月減31%，台中月減26%，台南月減18%，高雄月減36%，與去年同期相比，僅台南較為出色，成長9%，
徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，同時又逢春節，也讓許多買方產生年後再說，不少也想要觀察川普上任後帶來的政經變局再做打算。
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，目前態勢來看，若股市穩定表現，應能安然度過2025年第1季。不過，房市現在處於「留校察看」，也不能出現價量過於激烈表現，否則央行恐怕還會再出重手。
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