快訊

小費通膨失控美國人反制 顧客、員工、老闆誰是贏家

食品衛生專家認為最雷的菜 「沙拉、捲餅裡都有它」生吃恐導致食物中毒

徐乃麟遭酸「違停不繳罰單」 1舉動怒反擊：我一定會告

1月房市表現曝 房仲：應能安然度過第1季

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

經歷「金龍海嘯」急凍後，11、12月房市交易略有回升，不過住商機構統計1月旗下店頭成交量，由於工作天數較少，同時不少分店提前放假，全台交易量又再下滑，較上月同期減少28%，比起去年同期減少12%。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，每年12月底都會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，最晚會落在農曆年前，今年春節來得早，放假天數多，許多買家在12月已經搶進，也讓2025年開春第一個月的房市表現疲軟。

她表示，由於2月也僅有28天，房市是否回穩，要等到3月交易狀況才能比較明朗。

統計顯示，相較於上月北市月減27%，新北市月減26%，桃園市月減31%，台中月減26%，台南月減18%，高雄月減36%，與去年同期相比，僅台南較為出色，成長9%，

徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，同時又逢春節，也讓許多買方產生年後再說，不少也想要觀察川普上任後帶來的政經變局再做打算。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，目前態勢來看，若股市穩定表現，應能安然度過2025年第1季。不過，房市現在處於「留校察看」，也不能出現價量過於激烈表現，否則央行恐怕還會再出重手。

上銀 房市 春節

延伸閱讀

王品5大鍋物春節豪發千元紅包 聚加倍送紅包、和牛涮抽極上和牛套餐券

春節九天連假 經濟部：中油、台水、台電服務不打烊

春節出勤加班費 照步來

春節交通不打結 新北汐止警辦理「交通順暢協調會」

相關新聞

2025長榮航空招百名地勤 起薪4萬3,000元起

為因應航空市場需求擴大，長榮航空（2618）啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪43,0...

1年漲11萬！中和預售均價站上7字頭 專家曝原因

2024北市預售新案全區破百萬，帶動新北第一環的中和房價急起直追，根據全向科技房產統計實價資料，中和預售房價從2020年...

1月房市表現曝 房仲：應能安然度過第1季

經歷「金龍海嘯」急凍後，11、12月房市交易略有回升，不過住商機構統計1月旗下店頭成交量，由於工作天數較少，同時不少分店...

起而行綠能與 V-GREEN 簽 MOU 於東南亞安裝10萬支充電槍

臺灣起而行綠能公司（以下簡稱eTreego）宣布與越南V-GREEN簽署合作備忘錄（MOU），大幅擴展VinFast電動...

春節將至「房市冷清清」 全台1月交易量縮逾一成

中信房屋24日發布1月門市自結交易量，截止到1月24日，全台交易量月減10.3%、年減22.7%。進一步觀察六都的成交量...

管理物語／蛻變精進 永續發展

今年2025年，歲次乙巳年，生肖屬蛇。即使人們一想到蛇的身形與顏色，以及身體移動的樣貌，也許沒有什麼好感，然而蛇年當道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。