起而行綠能與 V-GREEN 簽 MOU 於東南亞安裝10萬支充電槍

臺灣起而行綠能公司（以下簡稱eTreego）宣布與越南V-GREEN簽署合作備忘錄（MOU），大幅擴展VinFast電動車充電站基礎設施。eTreego表示，此次合作主要在於越南、印尼及菲律賓三大東南亞市場內安裝10萬支充電槍，彰顯V-GREEN致力於建立全面電動車生態系統的決心，以應對東南亞地區日益增長的綠色轉型需求。

根據協議，雙方將積極研究並推動戰略目標，包括在2030年前建設和運營10萬支專為VinFast電動車設計的特許充電槍。具體而言，eTreego將於2025年第2季度在越南率先部署200支試點充電槍，重點覆蓋主要城市及周邊地區。

憑藉其專業知識、經驗和廣泛的合作夥伴網絡，eTreego將成為V-GREEN的充電站產品供應商。此外，eTreego將租賃指定地點，並協助引介潛在合作夥伴地點，以促進V-GREEN充電站網絡在重點地區的發展與擴展。這些新增的充電站將補充V-GREEN已在越南市場的15萬個充電口的現有網絡。

此外，雙方還將積極推動其他綠色倡議，包括開發V-GREEN充電站的碳權認證項目。同時，兩家公司將探索合作機會，擴展VinFast電動車供應鏈，進軍新的國際市場，抓住全球綠色交通領域的重大商機。

eTreego表示，eTreego看好越南及東南亞電動車市場的增長潛力。未來將加大對研發的投資，為VinFast電動車生態系統提供必要的產品、服務和技術支持。eTreego與V-GREEN的合作將支持VinFast不斷可持續發展的交通網絡，滿足東南亞地區強勁的綠色轉型需求。」

V-GREEN執行長Nguyen Thanh Duong先生表示：「我們相信eTreego在全球的良好聲譽、專業知識和經驗將為擴展V-GREEN充電基礎設施提供寶貴的助力。透過合作，eTreego與V-GREEN將共同致力於構建全面的VinFast電動車生態系統，為兩家公司、消費者及全球綠色交通革命帶來卓越價值。」

V-GREEN由VinFast創始人Pham Nhat Vuong先生創立，認識到充電基礎設施在全球邁向可持續交通中的關鍵作用，致力於成為世界級的綠色基礎設施及智慧充電解決方案供應商。

印尼與菲律賓已被確定為V-GREEN國際擴張的重要市場。在一個重要里程碑中，V-GREEN與多元化企業Prime Group簽署合作備忘錄，計劃在三年內於印尼部署約10萬個VinFast電動車充電站，總投資額預計達12億美元。

V-GREEN的充電站將成為VinFast不斷增長的東南亞綠色交通生態系統的基礎。在印尼與菲律賓，VinFast提供多樣化的智能現代電動車，並推出創新的銷售及售後政策。透過持續擴展經銷網絡，VinFast致力於為區域內的客戶提供高品質車輛、優惠價格及卓越的售後服務。