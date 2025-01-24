春節將至「房市冷清清」 全台1月交易量縮逾一成

中信房屋24日發布1月門市自結交易量，截止到1月24日，全台交易量月減10.3%、年減22.7%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增2.4%、年減21.5%；新北市月減10.5%、年減23.1%；桃園市月增2.6%、年減28%；台中市月增3.1%、年減21.8%；台南市月減15%、年減20.8%；高雄市月增8%、年減18.2%。

中信房屋總經理張世宗指出，1月適逢農曆春節，工作天數較少，加上年關將至，部分購屋民眾會選擇推遲到年後再做決定，因此1月的交易量與上個月同天期相比減少約1成。

從區域表現來看，除新北和台南分別出現10.5%、15%的月減幅之外，其他四都的表現較普遍較上月有所增長，其中高雄的月增幅更是達到8%、居六都之冠。

新北和台南的部分新興重劃區和外圍區域，過去幾年仰賴建設題材的推動，房價漲勢相當驚人，但配套生活設置卻未能完善，在房市趨冷的大環境下，這些區域的市場表現較可能受到抑制。

至於六都中交易量月增幅最多的高雄，最近幾年除科技題材的加持外，高雄的大眾運輸網絡也在不斷優化，尤其是日前高鐵南延屏東計畫確定採用「高雄方案」，也給高雄車站周遭的房市發展增加了不少想像空間，進而帶動區域房市交易量能的回溫。