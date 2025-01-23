聯經人文企業獎 24家出列

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」，近日評選結果揭曉，共24家企業及機構獲獎。

本屆評審團，由願景工程基金會董事長陳冲擔任評審召集人，邀集教育部次長林騰蛟、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍、國家發展委員會副主委彭立沛共同擔任評審。

「人文企業獎」共分五個類別獎項，「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別。本屆新增「創新特別獎」以及「特別貢獻獎」。

首次頒發的「特別貢獻獎」，頒予長期扶持藝術文化，貢獻卓越的和碩董事長童子賢。藉此獎項對社會文化貢獻良多的企業家表達敬意和謝意。本屆類別典範獎獲獎單位：中華民國唐氏症基金會、台北慈濟醫院、磊山保險經紀人、普仁青年關懷基金會、高雄市野鳥學會。

其他獲獎單位包括：新國民醫院、中華基督教救助協會、鴻海教育基金會、富邦慈善基金會、技嘉教育基金會、台北富邦銀行公益慈善基金會、公勝保險經紀人、彰濱秀傳紀念醫院、芙彤園、佳格食品（1227）、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行文教基金會、研揚文教基金會、冠德玉山教育基金會、惟生醫學文教基金會、三小文創有限公司。「創新特別獎」則頒予台北富邦商業銀行、全家便利商店、根基營造及三小文創有限公司。

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