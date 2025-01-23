世華取得南韓真露代理權

韓國燒酒近年銷售成長趨勢明顯，世華企業2025年1月1日取得真露代理權，未來將持續加深「新真露燒酒」的推廣及開拓真露不同水果口味燒酒的市場，並開發真露梅酒系列商品，豐富產品的多樣性。

韓國燒酒的領導品牌－真露（JINRO）燒酒，於去年2024年迎來首個100周年紀念，是韓國食品和飲料行業中首家百年企業。1924年創立的真露和1933年創立的HITE啤酒兩家公司，合併而成HITEJINRO，現已成為韓國最大的酒類公司，在燒酒和啤酒市場均立於龍頭地位。

真露自1924年成立以來，便成為韓國燒酒代名詞，「真露」命名結合產地特色與生產方法。「真」指的是品牌誕生地，該地以優質水源著稱，被形容為「橡樹之水」；「露」源自於燒酒在純穀物蒸餾過程，酒液如露珠般產生。創立初期，真露的商標是一隻猴子，後來品牌選用了象徵繁殖力旺盛與長壽的蟾蜍作為新商標，傳達更強的民族意識與品牌願景。

2019年，真露以1924年的原版瓶型包裝為基礎，推出了「新真露燒酒」（JINRO IS BACK），一方面凸顯品牌的悠久歷史文化，另一方面擴展年輕消費族群。在保留原版的元素上，將瓶型、顏色和標籤設計都進一步改良，並將酒精濃度設定為16度。「新真露燒酒」於上市四年內累計銷售22.2億瓶。

真露在韓國達到68%的市場份額，根據英國知名烈酒雜誌《Drink Internationals》評選，真露是已連續23年蟬聯全球銷量第一的烈酒品牌；世華企業股份有限公司於今年取得真露代理權，未來將持續加深「新真露燒酒」的推廣及市場開拓。

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