擴張最快的零售集團 三井南港LaLaport 3/20 開幕

日本三井不動產集團昨（23）日宣布，南港LaLaport預定3月20日正式開幕營運，樓面面積近5萬坪。日本三井不動產去年在台灣整體零售業績271億元，隨著今年南港LaLaport開幕與台南三井OUTLET二期開出後，整體業績將有機會能挑戰300億元大關。

日本三井不動產近年來在台灣急速擴張，不到十年開出三家OUTLET與三家LaLaport，營業據點遍布北中南。三井不動產指出，未來還會持續擴點，台南三井OUTLET二期將在今年完工，高雄LaLaport也將於明年開幕。據指出，三井不動產將是在台擴張最快的零售集團，更是為唯一推出連鎖OUTLET的業者。

三井集團各據點業績概況

三井不動產並表示，三井集團除在台灣布局購物商場與OUTLET商場外，在不動產開發、飯店方面也同樣積極布局，目前在台北、新北、新竹、台南、高雄共有八個建案進行中。

業內專家指出，即將開幕的南港LaLaport樓地板面積4.7萬坪，賣場面積大於台北101購物中心面積約2.3萬坪，即將在今年下半年全面開幕的遠東Garden City購物商場全區面積有3.6萬坪。

日本三井不動產2024年全台整體零售業績達271億元，年增9％，在去年零售商場普遍受影響的情況下，表現優異。三井不動產指出，去年11月林口OUTLET二期加入後，為業績帶來顯著成長。

在各個據點中，以林口OUTLET成長幅度最大，去年業績達88億元，年增11％；其他據點如台中港OUTLET業績達60億元、台南OUTLET業績達45億元、台中LaLaport業績78億元，表現皆較去年持平或略有增長。據估計，隨著今年南港LaLaport開幕與台南三井OUTLET二期開出後，整體業績將有機會能挑戰300億元大關。

對於LaLaport的規劃，日本三井不動產表示，與專門販售過季、優惠產品的OUTLET不同，LaLaport是以當季、正價商品為主的區域型購物中心，主要目標群眾為當地的居住居民，販售商品的面向將以提供在地居民生活之所需的商品，匯集餐飲、親子娛樂與日系大型超市等全面性的品牌及商品。

三井不動產也指出，近年南港周邊住宅案興起，目前位於本設施約3公里商圈約有60萬人口、5公里商圈更聚集了約100萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港，進一步提升集客效果。