台泥違反水汙染防治法 被開罰389萬元
台泥（1101）23日晚間公告，高雄水泥製品廠台南分廠製程廢水（洗車平台及抑制揚塵灑水），懸浮固體檢驗值未符合放流水標準，違反水汙染防治法，去年9月20日經臺南市政府環境保護局稽核，放流水檢測異常，公司並立即停止排放。
臺南市政府環境保護局已處以罰鍰及處環境講習8小時，裁罰金額389.4萬元。台泥強調，台南分廠已增設廢污水處理設施，並設置自動監測及連線傳輸至環保局之措施，確保符合環保排放標準。除已懲處相關主管與人員，並由營運總部主管主責針對全台23個製品廠全面展開環保查檢計畫，同時強化污水專責操作人員訓練，全面杜絕再發。有關台南分廠廢(污)水處理程序之部分停工，現亦積極申復。
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