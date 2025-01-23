三井首次揮軍台北市百貨戰區落腳南港 業者揭卡位策略

三井不動產插旗台灣零售市場8年，今天宣布在台第5間零售據點，將於南港開幕，這也是三井首度揮軍台北市百貨戰區，不過刻意選擇台北市郊區的南港，百貨業者分析，將可以囊括基隆和汐止居民，也磁吸大直內湖客群，具有關鍵地理位置，同時，南港商圈也逐步成熟中，頗有先卡位意味。

三井不動產集團於2016年插旗台灣，首站落腳於林口成立OUTLET，主打日系大品牌進駐創造吸客效應，讓三井OUTLET一戰成名，2024年加入二期商場後，一年營收破百億元業績；2023年三井不動產在台中設立大型購物中心LaLaport，使用OUTLET與購物中心的雙型態布局策略。

由於台中LaLaport業績表現亮眼，促使三井不動產邁開拓店步伐，今天宣布第2站落腳於南港，將於3月20日開幕。

不過台灣大型百貨業者選址，會考慮「聚客效應」，也就是鄰近人潮較多的市中心、容易聚集遊客的鐵路軌道周邊，但三井不動產第2間落腳於台北市郊區的南港，引發關注。

百貨業者表示，LaLaport南港店不但基地夠大，商場面積高達4.7萬坪，商圈囊括範圍更大，從台北東區到汐止、基隆，而南港更是汐止和基隆居民進入台北市的第一站，光是汐止居民就已突破20萬人，另一邊則囊括內湖和大直商圈。

業者表示，隨著台鐵的台北機廠硬體停用拆除，南港又有台北流行音樂中心等表演藝術空間，南港商圈可說逐漸趨於成熟；且多數展覽也都選在南港展覽館舉辦，南港飯店有老爺行旅及台北漢來大飯店，在展覽期間也會吸引外來客來遊逛。

百貨業者私下透露，不容忽視LaLaport南港店帶來的潛在威脅，台北人為了精準買東西，會到東區和信義區，可以精準買到想要的商品，或會有追求流行商品的年輕人，而LaLaport南港店則鎖定有消費力的年輕家庭全客層，小孩有職業體驗樂園可玩，父母也可順便購買商品，也就是說，LaLaport鎖定的目標客群鮮明。

最後是品牌力，業者指出，日本三井擁有最強的日系品牌招商力，LaLaport南港店未來將進駐日系相關零售、娛樂和餐飲，品牌可說在百貨業界頗具差異化。