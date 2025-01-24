會計師看時事／推動綠色創新 加速淨零

COP29氣候峰會於2024年11月在亞塞拜然舉行，聚焦氣候財務機制的關鍵議題，包括新集體量化目標（New Collective Quantified Goal，NCQG）、損失與損害基金運作、縮小調適財務缺口以及強化《巴黎協定》下國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDCs）的可衡量性與投資價值。大會成果「巴庫氣候團結協議」展現了國際在推進綠色轉型上的合作進展。

在峰會中，Deloitte以專業見解引領關鍵討論，強調企業在動員氣候融資、創新解決方案與實現「以人為本」的轉型行動扮演核心角色。針對能源轉型與減碳技術，Deloitte致力於促進公私部門合作，協助企業在COP29後的新國際框架下善用資金流動與市場機制，將氣候目標轉化為具體行動。

關鍵共識一：NCQG達成，強化全球氣候資金支持

COP29的核心議題之一是達成了新的NCQG，為全球氣候行動提供清晰的資金支持方向，最終目標設定為2035年前每年3,000億美元的公共氣候融資基準，並呼籲透過多邊開發銀行（Multilateral Development Bank, MDB）及多元資金來源實現此目標，同時動員每年1.3兆美元的私人資金，支持減緩與調適行動。

關鍵共識二：提升氣候融資可得性，強化資金治理

會中聚焦氣候融資可得性，強調MDB、雙邊渠道及氣候基金在提升氣候融資效益中的關鍵角色。大會提出降低融資成本、消除系統性不平等及創新融資工具的重要性。

MDB承諾在2030年前為中低收入國家動員1,200億美元，並對綠色氣候基金提供指導以簡化融資流程。損失與損害基金也在這次會議中正式啟動，確認其治理架構，並規範秘書處之間的協作及參與安排，以確保資金決策的透明與一致性。

關鍵共識三：完善國際碳市場機制，推動公平參與

這次峰會的另一大成果是完善國際碳市場機制。會議針對《巴黎協定》第6條，明確了國際可轉讓減緩成果（Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs）的授權使用範疇，建立透明化的追蹤與報導機制，確保各方參與的公平性，並將提供註冊服務，幫助資源有限的國家參與國際碳市場。

此外，會議啟動了巴黎協定碳信用額機制（Paris Agreement Crediting Mechanism, PACM）相關規範，採用由監管機構制定的減排方法論，確保各國註冊系統間的互通，避免重複計算。

為使企業有效轉化COP29全球協議成果，推進永續發展並提升競爭力，以下三項建議供參考：

一、企業應抓住NCQG和「巴庫氣候團結協定」的機會，探索氣候融資與永續投資方向，並積極參與相關平台，利用全球資金網絡與專業知識，提升投資組合的韌性並整合永續策略。

二、透過利用MDB和公私部門合作機制，企業可減少融資壁壘並動員資本，支持能源轉型與調適行動。

同時，企業應定期參與國際對話，確保策略符合國際規範，在綠色經濟轉型中占據先機。

三、完善的碳市場機制為企業提供了實現減排目標的新工具。

作為氣候行動的關鍵角色，企業應推動綠色技術創新，並透過參與國際碳市場與跨部門合作，加速達標淨零排放目標，創造永續的商業模式。