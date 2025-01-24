職場心教練／好書是一生的良伴

當大家正準備倒數計時喜迎新年時，我仍留在書房，埋首在書堆裡，專注整理書籍，就像回首來時路，重新見到了許多老友，內心止不住的悸動，有喜悅、體悟與自省。

2024年的最後一天，休假在家整理書房，身旁堆滿了宣紙、尚未整理的雜物，以及一落落陪伴我走過成長歲月的書籍。每一本書都記錄著過往的點滴，彷彿有種魔力，當我拾起它，便從記憶庫中跳出塵封已久的時光碎片。

隨著書頁翻動，有如穿梭於時光隧道，沿著文字的指引，一路回溯至少年15、20時的青澀歲月，帶我重溫那些年少時的夢想與足跡，也湧現出成長過程中，當遇到挫折時給我安慰、碰上問題時提供解決的良方、苦悶時帶來的樂趣、還有孤單時靜靜的陪伴。

我有個習慣，會將不經意拾起的葉子或花瓣，隨手夾進還在閱讀中的書本裡，時間久了，也把它遺忘了，直到又翻開舊書，才發現它們的存在。

即便已經褪去了繽紛的色彩，但也留下最真切的樣貌，當然還有書籤、當時寫下的筆記與心得的陪伴，讓我在翻閱過程中增添不少樂趣。

整理書籍時，總會特意再去讀往日做的標記與註解，有時映入眼簾的一句話，宛如一把鑰匙解開卡住的觀念，讓我驀然醒悟：「對啊，怎麼沒想到呢？」或驚嘆：「啊哈，原來現在的觀念就是從這裡來的。」

也曾擁有許久卻未曾細讀的書，可能因忙碌錯過，也或許只是「緣分未到」。14年前，父親曾贈我一本《大學重華叢書》，闡述大學之道的思想體系與哲學。當時隨手翻閱後便束之高閣，如今整理書房時再次瀏覽，卻能以全然不同的心態重新審視其中的智慧。

這種體驗並非物質上的快樂，而是一種心靈的喜悅，提醒自己知所不足，保持謙虛，才能從中收穫更多智慧與感悟，開啟全新的視角與學習。

當你在歷經人生起伏後再度品味，雖然它依然是它，增添的只是歲月染上斑駁的黃；而你卻已非當年的你，滿頭青絲間，多了幾筆蒼白的註解，同樣一本書在不同人生階段所帶給你的意義與價值會有所不同，讓再次的重逢激發出全新的領悟。

書籍如同人生的伴侶，不僅陪伴我們的成長，更承載著知識、情感與心靈的養分。在整理過程中，讓我溫故知新，再次感受到閱讀的價值。

若將時間軸把曾經讀過的書籍串聯起來，那便是一條屬於你的成長軌跡。你今日的模樣，是過去一點一滴閱讀吸收的養分所塑造；而此刻的書頁中正悄然的勾勒出你未來的樣貌。

2025乙巳蛇年即將到來，人生如蛇般在蜿蜒曲折中前行，請為自己安排一組豁達的人生方程式：「加點快樂、減去煩惱、乘上幸福、除盡憂愁，得出滿滿的喜悅。」