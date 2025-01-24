管理物語／蛻變精進 永續發展

今年2025年，歲次乙巳年，生肖屬蛇。即使人們一想到蛇的身形與顏色，以及身體移動的樣貌，也許沒有什麼好感，然而蛇年當道，照樣更新萬象，大地照樣回春。

蛇屬於無足爬蟲類，身體呈圓狀形，體型細長，身上長有細小鱗片，腹部的鱗片是蛇行移動的利器。蛇的種類繁多，皮膚顏色及身上斑紋，隨著蛇的種類各不相同，有和生活環境相似的保護色，有帶著恐怖的警戒色，有頭呈圓形的溫馴蛇，有頭呈三角形的劇毒蛇。

此外，蛇喜歡棲息在濕潤草叢及樹林中，以小昆蟲或小型動物為食。夏天活動力大，頻繁出沒在山區草叢及人煙稀少的地方，冬天躲進洞穴裡，養精蓄銳，過舒服的冬眠，這是蛇最大的特色之一。

只要仔細觀察，研究及瞭解蛇的特徵及生活習性，會發現蛇其實沒有想像中可怕。摒棄恐怖感，了解其特點，反而可以學習蛇的習性與特徵，給企業經營帶來許多有意義的啟示。

1、身段柔軟，行動敏捷

蛇的身體柔軟脆弱，不善於攻擊，為了避免受到傷害，具有行動敏捷的特性，加上害羞、膽小的本性，遇有一點風吹草動，就會驚嚇而迅速逃竄，行動之快，出乎人們的想像。

企業面對變化無常的環境，前有強勁的競爭對手，搶食市場大餅，後有眾多等待滿足的顧客，都是選購高手，在腹背受敵之下，形成莫大挑戰。企業學習蛇的柔軟身段，適應環境，適者生存；應因競爭，行動敏捷；快速反應，滿足顧客需求，才能自激烈競爭中脫穎而出。

2、習性溫馴，被動防衛

由於生性膽小害羞，蛇並不會主動攻擊，只有受到攻擊或遇到威脅時，才會祭出防衛行動，攻擊時的凶煞模樣真的很恐怖，例如眼鏡蛇、百步蛇。儘管人們都有聞蛇色變的心態，但是人和蛇的關係也有微妙的一面，人不犯蛇，蛇不咬人，人蛇也可以和睦相處，維持雙贏局面。

企業競爭雖然激烈，但絕對不是互相衝突，不是無端挑釁，更不是要拚得你死我活的零和遊戲，而是講究共同合作，一起做大市場，和諧相處，共存共榮。

3、方骨靈活，吞噬力強

蛇頭部有一塊很特別的方骨，方骨細長靈活，彈性特強，大大增強吞噬大型獵物的能力，可吞噬比其體型還大的獵物，展現無比企圖心，這就是人們比喻「蛇吞象」的道理。

此一特徵帶給企業重大啟示，經營需要有旺盛企圖心，寧可挑戰艱難目標，切勿低估自己的能耐，面對強勁競爭對手，勇往直前，靈活應用企業資源，加緊腳步，穩紮穩打，才能締造輝煌績效。

4、身有鱗片，保護身體

蛇身上長有細小鱗片，具有保護作用，同時還可以減少體內水分蒸發。膚色有適應環境的保護色，不易被發覺，可以享受安逸生活；有令人感覺恐怖的警戒色，先發制敵，可避開被攻擊的危險。

企業經營需要壯大自己，保護自己的優勢與權益，避免受到侵蝕或威脅，甚至祭出欺敵策略，聲東擊西，使自己立於安全且穩固競爭地位，進而建立可長可久的競爭優勢。

5、脫皮蛻化，逐次成長

在成長過程中，蛇有脫皮蛻化現象，這也是蛇的習性中很特別的一種現象。每脫皮一次，就會長大一些，長大幅度會隨著蛇的成長狀況，愈來愈小，就好像人們長大過程中，需要換穿較大衣服一樣。

企業經營過程中，需要隨著環境變化趨勢與競爭狀況，適時調整經營策略，不僅要脫皮蛻化，勇於改變，有時還要脫胎換骨，力行革新，不斷精進，追求永續發展，不能抱持以不變應萬變的心態，否則勢必會被時代潮流所淘汰。

蛇是生態界的一份子，具有平衡生態作用，例如，抑制鼠患，減少鼠類傳播疾病，減少倉儲或其他食物的損失。蛇肉可以食用，據說具有清血功能。蛇皮可以加工製成裝飾品，用來裝飾手提包、錢包、皮帶等用途。蛇的身體纖小細長，柔軟靈活。蛇的毒液在醫藥上具有降血壓、抑制凝血等功能，蛇毒蛋白可以製成藥物。

企業經營追求成長與獲利過程中，必須兼顧求利與重義，愛護地球，保護環境，友善生態，節能減碳，生生不息，善盡社會責任，做社會公民的最佳典範。

民間諺語說 :「歹歹馬，嘛有一步踢」，人們堅信「上蒼造物必有用」。12生肖中蛇雖然被列為最不討人喜歡的動物，但卻不是一無所用，也不是毫無價值。

金蛇騰雲財運旺，引領企業長紅創；瑞氣呈祥豐年暢，歡樂人間福壽長。新年伊始，萬象更新，人們喜迎新年新氣象，期望蛇年行大運。企業欣逢嶄新經營局面，卯足全勁，全新布局，大展宏圖，再創新猷。仔細觀察、解讀蛇的生活習性與特徵，可以給企業帶來許多有價值的啟示。