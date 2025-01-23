桃園青埔新屋房價飆上7字頭 專家：別怕，這裡還有2字頭

根據桃園市不動產交易e指通數據，青埔周邊仍有三個生活圈提供屋齡五年內新成屋，平均每坪成交單價維持在「2字頭」，包括大園客運園區、大園市區與草漯重劃區，成為首購族實現青埔置產的平價首選。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年青埔房價一路從「3字頭」攀升至「4字頭」，去年三月新成屋案「桃大允」更出現每坪最高成交單價76萬元大關，創下區域新高，堪稱「青埔登天」。

陳定中表示，在屋齡五年內新成屋平均每坪成交單價仍維持「2字頭」的三大青埔生活圈，包括大園客運園區、大園市區與草漯重劃區中，大園客運園區的發展尤為亮眼。

陳定中分析，青埔區早期因人口稀少、土地閒置，發展緩慢，但自2020年起，受航空城安置戶需求帶動，房價穩步上升。同時，區內基礎建設持續完善，包括大園國中遷校及未來規劃中的大園智慧科技園區，進一步提升區域發展潛力。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，青埔三大房價「2字頭」的親民生活圈中，大園客運園區因距離青埔高鐵特區核心地段僅約十幾分鐘車程，居民可輕鬆就近享受高鐵特區的購物中心、美術館、影城及各類展覽娛樂設施。

徐國強指出，隨著航城路二段的通車，進一步縮短了大園客運園區到青埔高鐵特區和航空城的車程，再加上鄰近桃園機場捷運A15大園站、A16橫山站，以及國道2號交流道、台61線、台15線等，聯外交通極為便利。