華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航 搶攻四月大阪世界博覽會商機

航空業搶攻四月日本大阪即將舉行世界博覽會的商機，華航（2610）2月3日起直飛高雄-熊本航線，每周3班；長榮航（2618）同時配合大阪世界博覽會，將於4月開航桃園-神戶。星宇航空（2646）也即將在4月開航桃園-神戶、台中-神戶；台灣虎航（6757）已經是國內直飛本航點、航線數最多業者，2025年再評估日本開航航點，包括大分、鳥取、神戶、帶廣。

華航深耕日本市場，共計飛航 11 個航點，每周提供超過 150 班客運服務，包含東京羽田、成田、大阪、北海道、名古屋、廣島、高松、福岡、熊本、沖繩、鹿兒島等。華航2月3日起直飛高雄-熊本航線，每周3班；2月4日至3月29日高雄-東京每周二、六增飛CI126 / CI127，滿足台日旅運需求。

長榮航空目前飛航的日本航點共9個城市，包括東京(成田、羽田)、大阪、福岡、北海道、仙台、青森、小松、沖繩及松山，每周共提供138個航班，今年春節另有桃園-函館包機，同時配合大阪世界博覽會，將於4月開航桃園-神戶。

星宇深耕日本市場，共計飛航 10 個航點，每周提供超過 87 班客運服務，包含桃園往返東京成田、大阪、名古屋、福岡、熊本、札幌、函館、仙台、沖繩，以及台中往返沖繩及高松。今年4月也將開航桃園及台中往返神戶航線。

因應4月將於大阪舉行的世界博覽會，以及持續暢旺的旅遊需求，星宇航空將持續優化日本航線，並計劃開闢神戶航線。自5月起，大阪航線每日兩班皆採用A350執飛，為旅客帶來更舒適的飛行體驗。此外，放大機型以A350執飛的胡志明航線早班機 JX711 / JX712，將於1月15日起提供頭等艙服務，耕耘北美東南亞轉機客高端市場。

台灣虎航每周台灣出發至日本約135個航班，札榥(新千歲)、旭川、函館、福島、仙台、新潟、花卷、秋田、茨城、東京成田、東京羽田、名古屋、小松大阪關西、岡山、高知、福岡、佐賀、宮崎及沖繩那霸。另外，2025年再評估日本開航航點，包括大分、鳥取、神戶、帶廣。