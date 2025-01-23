南港三井LaLaport即將開幕 房東台壽估租金收益率逾3％

睽違六年，由台灣人壽取得地上權的南港C3開發案終於要完工，眾所期待的Mitsui Shopping Park LaLaport南港將於今年3月20日開幕。南港C3案自2019年動土，原本預計2022年底完工卻延宕至今年，開發案包含大型複合式商場南港LaLaport，租賃辦公室、多功能展演廳、宴會廳等。台壽發言人、資深副總葉栢宏23日表示，目前出租率已達到8成以上、有些仍持續洽談中， 整體出租收益率估逾3%。

葉栢宏說，C3案投資總金額約400億元，總樓地板面積達12.25萬坪，包含三座樓高分別為 27、21、19層的A級辦公室塔樓，首先商場LaLaport會率先開幕，辦公大樓則是部分自用、部分出租，亦有陸續同步在進行中，有些已經交給客戶做內部裝修，最快這幾個月會陸續搬進；辦公樓自用目前確定中信集團旗下台壽會進駐，預計今年下半年搬家。

C3案是台北東區門戶計畫內相當受矚目的重量級商業開發案，由台灣人壽取得地上權，投資興建開發複合式建築，當中商業設施部份，由三井不動產租賃負責LaLaport營運。C3案將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各建物間的使用者能夠更加便利的互相往返其中。

台壽指出，C3案設計與工程監造是由國際知名大師李祖原建築師負責，亞新工程顧問公司為專案管理顧問，工程營造商為榮工工程股份有限公司，三座樓高分別為 27、21、19層的A級辦公室塔樓，其中27層與21層的塔樓，將在21層位置有獨特的空橋銜接，另外裙樓有一直徑68公尺，挑高18公尺的多功能會場，未來可在此會場舉辦電競比賽、演唱會、展覽活動等。