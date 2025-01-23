平實重劃區三大利多 專家：台南版信義區崛起

位處台南東區絕佳地段的平實重劃區，緊鄰南紡購物中心商圈與捷運藍線平實轉運站，成為近期台南高討論的推案熱區。信義房屋台南民生店協理張榮指出，該重劃區擁3大利多「地理位置佳、重大建設加持、生活機能優」，發展條件堪稱「台南版信義區」，未來此區房市發展潛力可期。

張榮表示，平實重劃區位於台南市東區與北區及永康區交界，緊鄰省道台1線、高速公路大灣交流道，無論通勤或市區往來都相當便利。其次，該區域未來也將有捷運藍線、綠線計畫等重大建設，並規劃社會住宅，勢必吸引更多人口進駐，推動房市與租賃市場發展。最後，鄰近南紡購物中心、成大商圈，不僅提供完整的商業與娛樂設施，也滿足日常購物與就學需求，使該區成為購屋族群的理想選擇。

張榮表示，該區北側及東側早期即為永康人口集中區，且西側為中華東路的後甲商圈，西北側為北區成大開元商圈、永康兵仔市及大橋社區共同生活圈，東區則有發展已有40多年的四期重劃區與成大師生帶來穩定人潮支撐商圈的持續發展，加上南側的豪宅聚落虎尾寮重劃區（九期重劃區）發展迅速已趨於飽和，以致東區已無足夠腹地能辦理重劃區，使得擁有絕佳地段的平實重劃區，成為買家眼中的黃金地段。

由於東區長年為台南房市熱點，尤其成大周邊與南紡生活圈房價水準較高，雖然安平與北區近年來有上升趨勢，但東區仍為購屋族群首選。此外，平實重劃區位處東區邊緣，但因緊鄰永康且周邊人口密集，加上未來捷運與社宅計畫的推動，勢必進一步帶動該區房價與租屋市場需求。

信義房屋東寧店專案經理蔡聰敏表示，平實重劃區目前已有四個建案推案，以最先推案的社區為例，熱門物件多為三房與四房格局，吸引剛性自住買方與換屋族群，而該社區近期已有不少新古屋物件釋出，近一年成交單價約為51萬，三房總價約2100萬至2300萬，四房則約2600萬，相較於東區核心地帶，該區具備更佳的空間規劃與發展潛力。

重劃區內占地7公頃的平實公園，南北向長型的設計，巧妙地將住宅區和商業區分隔在東西兩側，坐擁此2.1萬坪綠地環境，不單提供民眾優質的休憩空間，還能讓住宅區不致受到商業區的吵雜又能享受生活上的便利。

未來隨著規劃中的交通重大建設與公共設施陸續完工，平實重劃區已成為台南市區熱門的重點生活圈。但是蔡聰敏也提醒，購屋族群在挑選平實重劃區物件時，需注意該物件是否為地上權住宅，若購買地上權住宅時，需要特別確認銀行可貸款的成數和利率條件，部分銀行對於地上權住宅的貸款條件會較為嚴格，避免與心儀的物件擦身而過。