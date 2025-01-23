信義房屋扎根倫理教育 培育永續時代青年領袖

全球永續發展浪潮來襲，從校園到企業都產生挑戰與影響，為了深化青年學子對企業倫理的認知，由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會與中華談判管理學會共同主辦，元智大學承辦的「2025第一屆倫理與永續大專青年營」圓滿落幕。活動旨在啟發下一代青年領袖，賦予他們引領變革的勇氣與智慧，並深植倫理與永續的核心理念。

為期三天的「2025第一屆倫理與永續大專青年領袖營」以寓教於樂、循序漸進的課程設計，從「三個融入永續的想法」、「成功談判者的關鍵特質」到「企業策略與SDGs實踐」、「倫理領導-行仁道強者」等課程，結合競賽培養學生的品德倫理、邏輯思辨與談判技巧，能有效啟發青年領袖具備環境、社會與經濟的永續素養，這不僅是對當代教育的創新嘗試，更是為未來社會培養具備改變力的青年領袖的重要一步。學員不僅在課堂中學習到倫理與永續的理論知識，更在實際競賽中運用所學，以團隊合作與創新思維解決問題，將倫理價值內化於行動中。

本次營隊以「城市減碳規劃的利益博弈與創新方案」為主題的競賽作為壓軸，學員們必須在有限時間內設計出兼顧環境永續與經濟效益的解決方案。對此，中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華指出，儘管準備時間有限，青年學子展現出的專注力與創造力令人印象深刻。他們迅速掌握課程內容，並積極參與討論與實作活動，展現對倫理與永續議題的深刻理解與獨特見解。尤其在競賽環節中，學生的合作精神與解決問題的能力，充分展現了青年領袖的潛質與熱情，值得肯定與讚賞。

最後壓軸競賽榮獲第一名的小組學員分享，透過營隊課程和討論，對倫理和永續發展有了更深的認識，尤其是在現實中如何平衡經濟、環境和社會的需求。過程中也發現自己在領導力和團隊合作上有很大的成長，特別是在短時間內與不同背景的夥伴磨合、合作，真的很有挑戰性，但也很有成就感。

信義文化基金會執行長楊政學表示，青年領袖是國家社會未來的希望，因此有必要從年輕世代開始扎根倫理教育，播下企業倫理的種子。基金會長期致力於推廣青年世代的企業倫理教育，為完善倫理人才培育藍圖，由廣推到精耕，因此於2025年啟動「倫理與永續大專青年領袖營」。明年將由高雄大學接續辦理，並發展跨校青年夥伴關係社群，以培育具備倫理與永續理念的新世代青年領袖。