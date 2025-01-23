千呼萬喚 三井「南港LaLaport」3月20日開幕

三井不動產集團坐落於台北市南港的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport終於拿到執照，宣布將於3月20日開幕營運。三井表示，期望藉由進駐本案後能夠帶動南港周邊更大的經濟效益與繁榮發展，同時創造更多的就業機會。

南港LaLaport為三井與台灣人壽簽訂南港C3地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部分地下一樓至地上六樓作為LaLaport的營運據點。

三井表示，台灣首座大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport已於2023年5月於台中開幕，集團目前在台灣的商業投資事業涵蓋北部、中部、南部，分別各有三座Mitsui Shopping Park LaLaport，以及三座MITSUI OUTLET PARK據點。

三井指出，南港LaLaport位處於台北市南港軟體經貿園區，鄰近台北市重要的兩條都會交通網絡「捷運板南線」「捷運文湖線」雙線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離，交通的便利性帶動周邊商務以及居住人口逐年成長。

三井也說，緊鄰的南港展覽館為目前全台最大的會展中心，每年舉辦超過數十場的各產業展覽與發表會，展覽期間單日可達約2~17萬左右人流，附近並有音樂文化創作中心、亞洲第一的軟體產業園區、中國信託金融園區等，每日約有數萬名國內外商務人士在此進出。近年南港周邊更是住宅案興起，目前位於本設施約3公里商圈約有60萬人口、5公里商圈更聚集約100萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港。

三井也說，未來南港LaLaport將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各個建物間的使用者能夠更加便利地互相往返其中。