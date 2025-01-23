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寶象建設追求最高品質 對標美、法、德國建築獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
寶象建設崛起，硬實力、軟實力同步快速提升。寶象提供
寶象建設崛起，硬實力、軟實力同步快速提升。寶象提供

房市穩定向前，高雄寶象建設快速崛起，成功入選美國、法國、德國以及南韓等國際重要建築獎項，追求建築最高品質，廣受市場與住戶好評，好口碑愈傳愈廣。

上市建商主管說，隨著政府打炒房政策推動下，房市逐漸回歸理性，建商也開始轉變經營策略，不僅持續提升建築硬體規劃與建材品質，更推出多元的售後服務與社區活動，積極耕耘品牌形象。

其中如寶象建設、華友聯集團、天玉集團等品牌建商，持續深耕品牌，強化差異化競爭優勢，並透過與住戶的深度互動，凝聚品牌向心力。

上市建商主管表示，寶象建設為2018年成立的新品牌，堅持以人為本，適地適性的推案規劃，過去曾推出的「寶象塩埕序」，憑藉簡約卻不失質感的設計美學及規劃細節，入選美國MUSE設計獎金獎、法國創新設計大賽(NDA)金獎、德國ICONIC awards與韓國K-Design award，廣受市場與住戶好評。

為了與新住戶共享建案落成的喜悅，寶象建設舉辦「寶象藏三豐入厝活動」，特別邀請風水大師王登科主持「喬遷入厝講座」，為新住戶講解新居落成三部曲，包括如何謝土、入厝及安床，讓住戶能在入住新家的同時，也感受到安心與祝福，講座內容兼具實用性與趣味性，吸引了許多已購住戶踴躍參與，現場反應熱烈。

寶象建設總經理凃耀斌指出，寶象雖是業界中的年輕品牌，但背後團隊卻擁有相當豐富的建築實務經驗，始終秉持著專業與用心，致力打造符合市場需求的高品質建築。

不僅如此，寶象建設也將針對所有社區啟動「公設健檢」等系列售後服務，透過定期檢查與維護，提升建築物的耐用性與住戶的生活品質。

延續品牌一貫調性，「寶象藏三豐」基地位置選址於鬧中取靜的大豐一路，並規劃市場相當少有的一層四戶兩部梯、全區平車產品，給住戶超低梯戶比、雙面採光的優質生活，每層梯廳皆開窗，釋放公共空間壓迫感，同時保持空氣清新。

全案主打21~40坪、2~3房首購型產品，並為有心成家的年輕人精心規劃小坪數大空間，拿掉不實用的高雄厝景觀陽台，省下來的空間移轉入內，讓2房也能擁有約3米深大客廳、次臥保留雙人床位，就連淋浴間淨寬都比他案更大更舒適，種種規劃細節體現寶象建設對於住戶與居住空間的用心。

寶象建設崛起，硬實力、軟實力同步快速提升。寶象提供
寶象建設崛起，硬實力、軟實力同步快速提升。寶象提供

建商 選美

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