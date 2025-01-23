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北中南年貨大街拚場 北市最貴年貨大街每坪破百萬、這區飆漲逾九成居冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北迪化街年貨大街。中央社
台北迪化街年貨大街。中央社

據實價登錄資料，北中南三都六大年貨大街周邊房價中，若以房價增幅，以高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，僅歷經3年漲勢即達92.5%；台北市南門市場商圈房價最高，去年平均每坪成交價達105.6萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，各知名年貨大街多位市中心老城區，周遭缺乏房市話題，致使整體房價漲幅有限，僅有左營眷村由於新成屋帶動，房價漲勢一枝獨秀。

綜觀實價資料，全台六大年貨大街中，以台北市迪化街商圈、南門市場商圈房價最高，兩地去年平均成交行情分別達每坪87.2、105.6萬元。

賴志昶分析，迪化街位處北市老城區，過去較缺乏房市議題，亦由於開發早期，素地更顯稀缺，加上許多老宅均已容積移轉，欠缺開發價值，惟近年於捷運站點或主幹道周邊興起都更議題，帶動區域房價漲勢。

賴志昶指出，至於南門市場位處北市蛋黃區，除有捷運中正紀念堂站加持，本身市場歷經改建後煥然一新，亦帶動周邊機能與街景大幅提升，加上近期區域亦有零星都更、危老議題，地區房市具支撐力道。

另據統計，六大年貨大街中漲勢最高者，為位處高雄市的左營眷村，該地去年成交單價約31萬元，相較2022年漲勢高達92.5%。

住商不動產R15祥富加盟店店東蔡昆祥分析，該眷村屬左營舊市區，過去房價基期偏低，而近年來區域出現不少新案，新成屋行情來到3~4字頭，加上北高雄有科學園區等議題帶動，區域房市前景可期，因此可見左營舊市區近年來平均多有四至九成漲幅。

據實價登錄資料，北中南三都六大年貨大街周邊房價中，若以房價增幅，以高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，僅歷經3年漲勢即達92.5%；台北市南門市場商圈房價最高，去年平均每坪成交價達105.6萬元。住商機構提供
據實價登錄資料，北中南三都六大年貨大街周邊房價中，若以房價增幅，以高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，僅歷經3年漲勢即達92.5%；台北市南門市場商圈房價最高，去年平均每坪成交價達105.6萬元。住商機構提供

年貨大街 房價 眷村

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