轉廢為能！欣達環工臺南城西垃圾焚化廠汽鼓到位 年處理量近30萬噸
欣陸投控（3703）旗下欣達環工公司完成「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」汽鼓安裝；欣達環工執行長周黎明表示，「汽鼓安裝完成不僅是本案朝向實質營運的重要一步，更是欣達環工從水務專業跨足再生能源領域的重要里程碑。」
周黎明指出，重達29.5噸的鍋爐汽鼓位於鍋爐最頂端，是全廠單項最重要也是焚化處理最核心的設備。汽鼓的吊裝，象徵著設備安裝工程將進入最後階段。
周黎明表示，「本案引進最新的日本焚化爐經驗與技術，除了可以符合日益加嚴之空氣污染排放標準外，發電效率預期也將大幅提升到25%以上；啟用後不只可大幅提升臺南市的垃圾處理量能，更將成為臺南市新一代低污染且具高效能之再生能源環保焚化廠。」
欣達環工「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」為焚化爐BOT促參案，投資金額計72.15億元，特許期25年，預估2026年完成興建。
「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」實質營運後，將可為臺南市每年處理295,650噸的垃圾量，年發電量預估可達2億6,244萬度，協助提升臺南市垃圾處理服務品質，並向淨零永續的目標邁進。
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