北市22路段連10年入榜房市熱區 這路漲最凶
台北市政府地政局今天發布熱門房市路段調查，經統計連續10年進榜前40名超夯中古屋交易路段共有22個。觀察交易價量變化，22個熱門路段10年間交易量均呈現增加，以忠孝東路五段量增幅86%最多。
交易價格也都上漲，上漲幅度前3名路段都位於內湖區，第一名為內湖路一段，10年漲40%，康寧路三段漲幅約39%，康樂街35%，均為2015年房價相對較親民的路段。
其中康樂街為連續10年入榜房價最親民的路段，惟單價已由4字頭躍升至5字頭。
另外地政局針對2024年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。
新成屋熱門交易路段單價前3名依序為市民大道四段，每坪195萬元、復興南路二段（167萬元/坪）及金山南路一段（166萬元/坪），另外前10名有4條路段位於大安區。
中古屋熱門交易路段單價前3名依序為忠孝東路五段（110萬元/坪）、信義路四段（110萬元/坪）及忠孝東路四段（109萬元/坪），另外前10名有7條路段位於信義區，均集中在環境品質、生活機能及交通條件俱佳的市中心。
新成屋單價相對較親民的路段，依序為指南路一段（65萬元/坪）、稻香路（68萬元/坪）、民和街（71萬元/坪）。
中古屋則依序為溫泉路（46萬元/坪）、興隆路三段（52萬元/坪）及中和街（53萬元/坪）。分析前開路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，仍受購屋者青睞。
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